10 марта 2025

СК завел дело после удара ВСУ по ТЦ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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СК завел дело о теракте по факту обстрела ВСУ ТЦ в слободе Белой Курской области
СК завел дело о теракте по факту обстрела ВСУ ТЦ в слободе Белой Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Вооруженных Сил Украины (ВФУ) за террористический акт в Курской области. Об этом сообщило ведомство в своем официальном telegram-канале, классифицируя инцидент как нападение на мирное население.

«По данным следствия, 10 марта 2025 года в слободе Белой Беловского района Курской области военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители. В результате совершенного преступления есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня». Событие произошло в слободе Белой Беловского района, напоминает телеканал 360. Пострадавшие были транспортированы в Беловскую центральную районную больницу, где им предоставлена необходимая медицинская помощь. Вскоре планируется перевод всех раненых в областную клиническую больницу. Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Вооруженных Сил Украины (ВФУ) за террористический акт в Курской области. Об этом сообщило ведомство в своем официальном telegram-канале, классифицируя инцидент как нападение на мирное население. «По данным следствия, 10 марта 2025 года в слободе Белой Беловского района Курской области военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители. В результате совершенного преступления есть погибшие и пострадавшие», — говорится в сообщении. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате удара ВСУ по торговому центру «Добрыня». Событие произошло в слободе Белой Беловского района, напоминает телеканал 360. Пострадавшие были транспортированы в Беловскую центральную районную больницу, где им предоставлена необходимая медицинская помощь. Вскоре планируется перевод всех раненых в областную клиническую больницу. Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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