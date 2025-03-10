Спецпосланник Трампа встретится с Путиным в Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф планирует посетить Москву с целью проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным, сообщили мне знакомые люди», — утверждает агентство. При этом она не уточнила дату визита спецпосланника.
Президент США Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России, однако у него хорошие отношения с Путиным. Он выразил надежду на хорошие результаты переговоров США и Украины в Джидде, передает RT.
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