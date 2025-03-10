10 марта 2025

Спецпосланник Трампа встретится с Путиным в Москве

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Спецпосланник Трампа приедет в Москву
Спецпосланник Трампа приедет в Москву Фото:

Спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф планирует посетить Москву с целью проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным, сообщили мне знакомые люди», — утверждает агентство. При этом она не уточнила дату визита спецпосланника.

Президент США Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России, однако у него хорошие отношения с Путиным. Он выразил надежду на хорошие результаты переговоров США и Украины в Джидде, передает RT.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф планирует посетить Москву с целью проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Представитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным, сообщили мне знакомые люди», — утверждает агентство. При этом она не уточнила дату визита спецпосланника. Президент США Дональд Трамп заявил, что придерживается жесткой позиции по России, однако у него хорошие отношения с Путиным. Он выразил надежду на хорошие результаты переговоров США и Украины в Джидде, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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