Рядовой из Прикамья замаскировал артиллерийскую установку и отбился от БПЛА ВСУ

В ходе проведения спецоперации ВС РФ боец из Чернушки (Пермский край) Алексей Попюк сумел вовремя обнаружить приближающийся тяжелый украинский беспилотник, что дало время замаскировать собственное орудие. Вступив затем в сражение с противником, военнослужащий вышел из него победителем. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Рядовой Попюк заметил, как беспилотник типа „Баба Яга“ заходит к огневой позиции. Он сообщил об этом своему командиру. Затем искусно замаскировал свою артиллерийскую установку „МСТА-Б“ и приготовился отражать воздушное нападение. Следуя указаниям, он защищал позицию от дронов-камикадзе. Точными выстрелами смог сбить два атакующих БПЛА, запущенных с „Бабы Яги“», — пояснили ветераны.
Ранее URA.RU рассказывало о командире автоотделения из Перми, который защитил солдат и технику от дрона ВСУ. А боец из Суксуна спас бронетранспортер, дважды атакованный вражескими беспилотником.
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