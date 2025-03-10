10 марта 2025

Рядовой из Прикамья замаскировал артиллерийскую установку и отбился от БПЛА ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны непрятеля были уничтожены точными выстрелами
Дроны непрятеля были уничтожены точными выстрелами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ боец из Чернушки (Пермский край) Алексей Попюк сумел вовремя обнаружить приближающийся тяжелый украинский беспилотник, что дало время замаскировать собственное орудие. Вступив затем в сражение с противником, военнослужащий вышел из него победителем. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Рядовой Попюк заметил, как беспилотник типа „Баба Яга“ заходит к огневой позиции. Он сообщил об этом своему командиру. Затем искусно замаскировал свою артиллерийскую установку „МСТА-Б“ и приготовился отражать воздушное нападение. Следуя указаниям, он защищал позицию от дронов-камикадзе. Точными выстрелами смог сбить два атакующих БПЛА, запущенных с „Бабы Яги“», — пояснили ветераны.

Ранее URA.RU рассказывало о командире автоотделения из Перми, который защитил солдат и технику от дрона ВСУ. А боец из Суксуна спас бронетранспортер, дважды атакованный вражескими беспилотником.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе проведения спецоперации ВС РФ боец из Чернушки (Пермский край) Алексей Попюк сумел вовремя обнаружить приближающийся тяжелый украинский беспилотник, что дало время замаскировать собственное орудие. Вступив затем в сражение с противником, военнослужащий вышел из него победителем. Об этом URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Рядовой Попюк заметил, как беспилотник типа „Баба Яга“ заходит к огневой позиции. Он сообщил об этом своему командиру. Затем искусно замаскировал свою артиллерийскую установку „МСТА-Б“ и приготовился отражать воздушное нападение. Следуя указаниям, он защищал позицию от дронов-камикадзе. Точными выстрелами смог сбить два атакующих БПЛА, запущенных с „Бабы Яги“», — пояснили ветераны. Ранее URA.RU рассказывало о командире автоотделения из Перми, который защитил солдат и технику от дрона ВСУ. А боец из Суксуна спас бронетранспортер, дважды атакованный вражескими беспилотником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...