Собянин сообщил об атаке еще 25 беспилотников на Москву

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ВСУ атаковали Москву беспилотниками
ВСУ атаковали Москву беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили 25 украинских дронов, летящих на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Данные о пострадавших и разрушениях не указываются. 

Мэр подчеркнул, что в целом ПВО сбили уже 58 дронов ВСУ. По его словам, на местах работают экстренные службы.

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Средства ПВО сбили 25 украинских дронов, летящих на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё 25 беспилотников, летевших на Москву», — написал Сергей Собянин в своем telegram-канале. Данные о пострадавших и разрушениях не указываются.  Мэр подчеркнул, что в целом ПВО сбили уже 58 дронов ВСУ. По его словам, на местах работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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