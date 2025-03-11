При атаке дронов ВСУ пострадала многоэтажка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На жилой дом в Москве упали обломки беспилотника ВСУ, он получил повреждения. Мэр столицы подтвердил данную информацию. Местные паблики публикуют фото.
Ранее Собянин заявил, что на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА. Он отмечал, что всего над Москвой ПВО сбили около 60 дронов.
Обломки украинского БПЛА упали на многоэтажку в Москве
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