ВСУ ударили по жилому дому в Москве. Фото

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При атаке дронов ВСУ пострадала многоэтажка
При атаке дронов ВСУ пострадала многоэтажка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На жилой дом в Москве упали обломки беспилотника ВСУ, он получил повреждения. Мэр столицы подтвердил данную информацию. Местные паблики публикуют фото.

Ранее Собянин заявил, что на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА. Он отмечал, что всего над Москвой ПВО сбили около 60 дронов.

Обломки украинского БПЛА упали на многоэтажку в Москве
Обломки украинского БПЛА упали на многоэтажку в Москве
Фото:

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На жилой дом в Москве упали обломки беспилотника ВСУ, он получил повреждения. Мэр столицы подтвердил данную информацию. Местные паблики публикуют фото. Ранее Собянин заявил, что на Домодедовской улице незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА. Он отмечал, что всего над Москвой ПВО сбили около 60 дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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