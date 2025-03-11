ВСУ замучили и убили мирного жителя под Новолюбовкой. Видео

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Российские военные нашли бойца ВСУ и замученного жителя в Новолюбовке
Российские военные нашли бойца ВСУ и замученного жителя в Новолюбовке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные российской группировки «Запад» нашли в Новолюбовке (ЛНР) тело мирного жителя, замученного бойцами ВСУ. Об этом сообщают в силовых структурах.

«Гражданского замучили», — говорит боец ВС РФ на видео. На кадрах видно задержанного российскими военнослужащими бойца Украины. Неподалеку от него, в том же помещении — тело замученного гражданского. Видео и информацию публикует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

На видео присутствуют жесткие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным.

ВС РФ освободили Новолюбовку 22 февраля 2025 года. Населенный пункт находится в ЛНР, в 22 километрах западнее Кременной.

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Военные российской группировки «Запад» нашли в Новолюбовке (ЛНР) тело мирного жителя, замученного бойцами ВСУ. Об этом сообщают в силовых структурах. «Гражданского замучили», — говорит боец ВС РФ на видео. На кадрах видно задержанного российскими военнослужащими бойца Украины. Неподалеку от него, в том же помещении — тело замученного гражданского. Видео и информацию публикует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. На видео присутствуют жесткие кадры. Не рекомендуется к просмотру особо впечатлительным. ВС РФ освободили Новолюбовку 22 февраля 2025 года. Населенный пункт находится в ЛНР, в 22 километрах западнее Кременной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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