СКР возбудил дело по факту гибели рабочего на стройке элитного ЖК в Челябинске

Следственный отдел по Центральному району Челябинска возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке элитного ЖК «Грани» на улице Труда в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
«Дело возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным следствия, накануне вечером на строительном объекте на улице Труда при проведении подрядной организацией монтажных работ произошло обрушение перекрытий во время нахождения рабочих на стройке, в результате чего погиб 45-летний мужчина», — рассказали в пресс-службе.
Утром спасатели МЧС извлекли из-под завалов тело погибшего. Источник в строительной компании сообщил URA.RU, что в момент заливки перекрытия на месте обрушения могли находиться до 14 человек, и 13 из них удалось быстро покинуть опасную зону.
Следователи и криминалисты СК России осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование уголовного дела в части соблюдения застройщиком законодательства при проведении строительных работ.
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