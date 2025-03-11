Украинские вооруженные силы осуществили масштабную атаку с использованием беспилотников типа PD-2, «Рубака» и «Лютый» по территории Москвы и Подмосковья, сообщает telegram-канал Shot. Отмечается, что большинство из этих дронов было сбито российскими системами ПВО в районе Домодедово и Раменского столичного региона. Всего уничтожили 69 украинских БПЛА. Какими беспилотниками ВСУ атаковали столицу — в материале URA.RU.
Откуда ВСУ наносили удар
Беспилотники, нацеленные на Москву, были запущены из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей, сообщает telegram-канал Shot. Они направлялись группами по 6-12 единиц. Отмечается, что все украинские дроны, совершавшие атаку на российскую столицу, были успешно сбиты.
Беспилотник «Лютый»
Что такое дрон типа «Лютый»
ВСУ представляют беспилотный летательный аппарат «Лютый» как оригинальную разработку, однако он практически полностью повторяет конструкцию турецкого дрона «Байрактар». Первые испытания «Лютого» состоялись в октябре 2022 года, а в августе 2023 года началось его массовое производство. В том же месяце БПЛА осуществил атаку на Крым, целью которой была база Черноморского флота РФ, но дрон был уничтожен средствами радиоэлектронной борьбы. В последующие месяцы, сентябрь и октябрь, Главное управление разведки Украины с использованием «Лютого» предприняло попытки диверсий на нефтебазах в районе Сочи, которые не увенчались успехом. Позже этот дрон-камикадзе был задействован в атаках на нефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края и порт Новороссийск.
Как далеко летает «Лютый»
Беспилотник сконструирован по принципу низкоплана, оборудован пропеллером в задней части и колесным шасси, что дает возможность осуществлять взлет с помощью разгона, аналогично обычному самолету, используя при этом любую автомобильную дорогу. Конструкция корпуса выполнена из стеклопластика и дополнительно укреплена металлической сеткой. Длина дрона составляет приблизительно четыре метра, а размах его крыльев достигает 6,7 метра. Двигатель устройства имеет мощность 50 лошадиных сил. Вес аппарата превышает 200 килограммов, а его грузоподъемность варьируется от 50 до 75 килограммов в зависимости от источника данных. Максимальная дальность полета беспилотника может достигать одной тысячи километров. Управление осуществляется посредством инерционной системы наведения, а корректировка траектории полета возможна через спутниковую связь. Отмечается, что стоимость данного беспилотника составляет 200 тысяч долларов.
Дрон-камикадзе «Рубака»
Боевой дрон стратегического назначения был впервые представлен в начале августа 2023 года. Этот беспилотный аппарат эксплуатируется Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Дистанция полета дрона составляет 500 километров. В зависимости от источника, масса боевой нагрузки варьируется от 2–5 до 15 килограммов. Дрон не оснащен оптико-электронной станцией, но имеет инерциальную систему наведения.
Стоимость одного беспилотника, не учитывая специальное оборудование, запасные части и станции управления, которые могут входить в комплект, оценивается примерно в 550 тысяч гривен (примерно 1,67 миллиона рублей). В некоторых публикациях указывается, что цена одного дрона составляет около 15 тысяч долларов (около 1,31 миллиона рублей).
Беспилотник PD-2
Характеристики PD-2
CPD-2 является продвинутой модификацией беспилотного летательного аппарата PD-1, согласно информации, предоставленной сервисом Unmanned Systems Technology (UST). Этот дрон обладает значительными техническими характеристиками:
- Вес на взлете достигает 55 килограммов;
- Длина аппарата составляет приблизительно три метра;
- Размах крыльев равен пяти метрам;
- Оснащен четырехтактным двигателем внутреннего сгорания объемом 100 кубических сантиметров;
- Используется бензин А-95 в качестве топлива;
- Максимальная высота полета достигает 4,5 тысячи метров;
- Скорость подъема составляет три метра в секунду, что эквивалентно 10,8 километра в час;
- Крейсерская скорость установлена на уровне 100 километров в час (27,8 метра в секунду);
- Максимальная скорость полета — 140 километров в час (39 метров в секунду);
- Дальность полета может достигать до 1,1 тысячи километров;
- Полезная нагрузка колеблется от семи до 11 килограммов;
- Дрон адаптирован для использования в условиях температур от -25 до +50 градусов Цельсия;
- Продолжительность непрерывной работы составляет восемь часов;
- Радиус действия зашифрованной радиосвязи превышает 200 километров.
Кроме того, конструкция PD-2 позволяет изменять его конфигурацию всего за 15 минут без использования дополнительных инструментов. Производитель заявляет о возможности отправки беспилотников заказчикам в течение 60 дней со дня подписания контракта.
Настоящий производитель PD-2
Название беспилотника расшифровывается как «Народный беспилотник» и предполагает его украинские корни, однако наличие таковых вызывает сомнения у международных экспертов. В частности, основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в интервью для aif.ru отметил значительный вклад Великобритании в создание этого дрона. По его словам, именно Великобритания обеспечивала поставки в Киев ключевых высокотехнологичных электронных компонентов, необходимых для сборки дрона, которые Украина не имеет возможности производить самостоятельно.
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