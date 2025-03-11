При атаке на Москву погиб человек

Воробьев сообщил о погибшем и трех раненых в Подмосковье из-за атаки БПЛА
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Пострадавшим в результате атаки БПЛА в Подмосковье оказали помощь на месте
Пострадавшим в результате атаки БПЛА в Подмосковье оказали помощь на месте Фото:

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ по Московской области погиб один человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

«На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Кроме того, в Раменском на многоквартирный дом упали обломки беспилотников, повредив минимум 7 квартир. Из здания эвакуированы 12 человек, включая троих детей.

Воробьев уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, часть эвакуированных временно размещена в соседней гимназии, другие находятся у родственников. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

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В результате массированной атаки беспилотников ВСУ по Московской области погиб один человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.  «На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Кроме того, в Раменском на многоквартирный дом упали обломки беспилотников, повредив минимум 7 квартир. Из здания эвакуированы 12 человек, включая троих детей. Воробьев уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, часть эвакуированных временно размещена в соседней гимназии, другие находятся у родственников. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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