При атаке на Москву погиб человек

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ по Московской области погиб один человек и еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Кроме того, в Раменском на многоквартирный дом упали обломки беспилотников, повредив минимум 7 квартир. Из здания эвакуированы 12 человек, включая троих детей.
Воробьев уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, часть эвакуированных временно размещена в соседней гимназии, другие находятся у родственников. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
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