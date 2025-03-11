Захарова связала удары по Москве с визитом важного гостя

Захарова: ВСУ атакует Москву из-за визита генсека ОБСЕ
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Захарова заявила, что удары ВСУ связаны с визитом делегации ОБСЕ в Москву
Захарова заявила, что удары ВСУ связаны с визитом делегации ОБСЕ в Москву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина атакует дронами Москву из-за визита генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу в российскую столицу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает Генсек ОБСЕ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что спонсоры украинского лидера Владимира Зеленского лишили ОБСЕ ее первоначального смысла в виде обеспечения безопасности и сотрудничество на европейском континенте, низведя эту организацию до уровня говорильни. По словам Захаровой, ВСУ не впервые приурочивают свои удары к визитам высокопоставленных зарубежных делегаций в Москву. 

Украина атаковала Москву и область утром 11 марта. Всего средства ПВО сбили 91 беспилотник, упавшие обломки привели к повреждению зданий и возгораниям. Также были введены ограничения в четырех аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

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Украина атакует дронами Москву из-за визита генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу в российскую столицу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает Генсек ОБСЕ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что спонсоры украинского лидера Владимира Зеленского лишили ОБСЕ ее первоначального смысла в виде обеспечения безопасности и сотрудничество на европейском континенте, низведя эту организацию до уровня говорильни. По словам Захаровой, ВСУ не впервые приурочивают свои удары к визитам высокопоставленных зарубежных делегаций в Москву.  Украина атаковала Москву и область утром 11 марта. Всего средства ПВО сбили 91 беспилотник, упавшие обломки привели к повреждению зданий и возгораниям. Также были введены ограничения в четырех аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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