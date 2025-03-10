10 марта 2025

Рейс из Читы экстренно сел в Перми из-за атаки БПЛА в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет приземлился в Перми
Самолет приземлился в Перми Фото:

Самолет, летевший маршрутом Чита-Москва экстренно сел в аэропорту Перми. Такое решение было принято в связи с тем, что московские аэропорты Домодедово и Шереметьево ввели ограничение на посадку и вылет рейсов в связи с угрозой атаки беспилотников.

«Рейс из Читы S7 3046 приземлился в аэропорту „Большое Савино“», — следует из данных online-табло аэропорта. Когда пассажиры смогут добраться до Москвы пока неизвестно.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорты Домодедово и Шереметьево ограничили вылет и прием воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА на аэропорты. По этой причине задерживается ряд рейсов из Москвы в Пермь.

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Самолет, летевший маршрутом Чита-Москва экстренно сел в аэропорту Перми. Такое решение было принято в связи с тем, что московские аэропорты Домодедово и Шереметьево ввели ограничение на посадку и вылет рейсов в связи с угрозой атаки беспилотников. «Рейс из Читы S7 3046 приземлился в аэропорту „Большое Савино“», — следует из данных online-табло аэропорта. Когда пассажиры смогут добраться до Москвы пока неизвестно. Ранее URA.RU сообщало, что аэропорты Домодедово и Шереметьево ограничили вылет и прием воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА на аэропорты. По этой причине задерживается ряд рейсов из Москвы в Пермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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