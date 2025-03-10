Рейс из Читы экстренно сел в Перми из-за атаки БПЛА в Москве

Самолет, летевший маршрутом Чита-Москва экстренно сел в аэропорту Перми. Такое решение было принято в связи с тем, что московские аэропорты Домодедово и Шереметьево ввели ограничение на посадку и вылет рейсов в связи с угрозой атаки беспилотников.
«Рейс из Читы S7 3046 приземлился в аэропорту „Большое Савино“», — следует из данных online-табло аэропорта. Когда пассажиры смогут добраться до Москвы пока неизвестно.
Ранее URA.RU сообщало, что аэропорты Домодедово и Шереметьево ограничили вылет и прием воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА на аэропорты. По этой причине задерживается ряд рейсов из Москвы в Пермь.
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