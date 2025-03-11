У погибшего после атаки ВСУ на Москву охранника «Мираторга» остались жена и дети

У охранника парковки российской агропромышленной компании «Мираторг» Андрея К., погибшего из-за падения дрона ВСУ, остались жена и двое детей. Об этом сообщили telegram-каналы и СМИ.
«Погибшему в результате атаки БПЛА на Подмосковье охраннику было 37 лет. По предварительным данным, у погибшего остались двое детей», — пишет RT со ссылкой на свои данные. По данным telegram-канала Shot, в момент падения дрона Андрей К. находился на рабочем месте. Там отметили, что пострадали еще двое охранников, они госпитализированы.
Беспилотники ВСУ атаковали Москву утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 дрон, из-за падения обломков одного из них на парковке «Мираторга» произошло возгорание. По официальным данным, погиб только один человек, еще четверо пострадали, по неофициальным — пострадали еще семеро.
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