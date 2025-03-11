На видео попали обломки БПЛА, атаковавшие Подмосковье

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ВСУ совершили массированную атаку на Москву и Подмосковье
ВСУ совершили массированную атаку на Москву и Подмосковье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обломки беспилотников ВСУ, которые атаковали Московскую область, попали на видео. Кадры были сняты в городе Видное и пригороде Лесное, где после взрывов были найдены остатки дронов, сообщают telegram-каналы.

«На кадрах — обломки БПЛА, которые находят в подмосковном Видном (1 видео) и в пригороде Лесное (2 видео) после взрывов», — пишет telegram-канал Shot. На кадрах зафиксированы обломки дронов, которые сбили российские системы ПВО.

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Обломки беспилотников ВСУ, которые атаковали Московскую область, попали на видео. Кадры были сняты в городе Видное и пригороде Лесное, где после взрывов были найдены остатки дронов, сообщают telegram-каналы. «На кадрах — обломки БПЛА, которые находят в подмосковном Видном (1 видео) и в пригороде Лесное (2 видео) после взрывов», — пишет telegram-канал Shot. На кадрах зафиксированы обломки дронов, которые сбили российские системы ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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