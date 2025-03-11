На видео попали обломки БПЛА, атаковавшие Подмосковье

ВСУ совершили массированную атаку на Москву и Подмосковье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обломки беспилотников ВСУ, которые атаковали Московскую область, попали на видео. Кадры были сняты в городе Видное и пригороде Лесное, где после взрывов были найдены остатки дронов, сообщают telegram-каналы.
«На кадрах — обломки БПЛА, которые находят в подмосковном Видном (1 видео) и в пригороде Лесное (2 видео) после взрывов», — пишет telegram-канал Shot. На кадрах зафиксированы обломки дронов, которые сбили российские системы ПВО.
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