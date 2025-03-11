От удара ВСУ по Подмосковью пострадал маленький ребенок

В результате атаки беспилотников ВСУ в подмосковном Видном пострадали шесть человек, включая маленького ребенка. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет.
«Шесть человек, включая ребенка, пострадали после атаки БПЛА в подмосковном Видном, угрозы их жизни нет», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова Воробьева. Губернатор региона также подтвердил, что в Домодедово в результате атаки погиб один мужчина, еще двое получили ранения. Кроме того, в Домодедово после атаки БПЛА на парковке сгорело более 20 автомобилей.
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