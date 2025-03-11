Следком возбудил дело о теракте после самой массированной атаки на Москву

В результате атак украинских дронов на Москву и область, в результате которых погиб один человек и есть пострадавшие, Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«По факту массированных атак московского региона украинскими беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, ... возбуждено уголовное дело...» — передает telegram-канал «Следком» слова Петренко. Дело возбудили по факту совершения теракта.
К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ, а также эксперты судебно-экспертного центра. В ходе расследования будет установлено, какие именно типы беспилотников и взрывных устройств были использованы, а также размеры причиненного ущерба. Ожидается, что будут выявлены не только технические детали происшествия, но и возможные организаторы и исполнители атаки.
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