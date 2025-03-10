Огромная толпа иностранцев устроила давку в екатеринбургском миграционном центре на улице Сулимова, 46, снеся дверь учреждения с петель. Об этом рассказал очевидец.
«Сегодня утром толпа снесла дверь с петель в прямом смысле этого слова», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. Судя по видео, часть толпы пыталась зайти в миграционный центр, перелезая через забор крыльца.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в миграционный центр направлен наряд полиции территориального ОВД для принятия мер реагирования. «В мае — июне текущего года данное учреждение для более качественного обслуживания граждан переедет в два новых здания по ул. Кислородная, 8», — отметил полковник Горелых.
Длинные очереди в миграционном центре на Сулимова собираются регулярно. Как правило, самые большие — на втором этаже, где выдаются талоны. Крайний раз там собралось 260 иностранцев.
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