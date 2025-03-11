Появилось видео взорвавшегося в проводах дрона во время атаки ВСУ на Москву

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Украинский дрон врезался в провода в Подмосковье
Украинский дрон врезался в провода в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ попытался атаковать железнодорожное полотно в подмосковном селе Агашкино, однако потерпел крушение, врезавшись в провода, сообщают telegram-каналы. В интернете появилось соответствующее видео.

«Дрон ВСУ попытался атаковать железнодорожное полотно в подмосковном селе Агашкино, но врезался в провода и упал...» — пишет telegram-канал Shot. БПЛА упал и вызвал пожар на поле.

Оперативные службы приступили к работам на месте падения дрона в Раменском муниципальном районе. В результате инцидента никто не пострадал, однако произошло выгорание большой площади поля.

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Беспилотник ВСУ попытался атаковать железнодорожное полотно в подмосковном селе Агашкино, однако потерпел крушение, врезавшись в провода, сообщают telegram-каналы. В интернете появилось соответствующее видео. «Дрон ВСУ попытался атаковать железнодорожное полотно в подмосковном селе Агашкино, но врезался в провода и упал...» — пишет telegram-канал Shot. БПЛА упал и вызвал пожар на поле. Оперативные службы приступили к работам на месте падения дрона в Раменском муниципальном районе. В результате инцидента никто не пострадал, однако произошло выгорание большой площади поля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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