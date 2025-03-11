Появилось видео взорвавшегося в проводах дрона во время атаки ВСУ на Москву

Беспилотник ВСУ попытался атаковать железнодорожное полотно в подмосковном селе Агашкино, однако потерпел крушение, врезавшись в провода, сообщают telegram-каналы. В интернете появилось соответствующее видео.
«Дрон ВСУ попытался атаковать железнодорожное полотно в подмосковном селе Агашкино, но врезался в провода и упал...» — пишет telegram-канал Shot. БПЛА упал и вызвал пожар на поле.
Оперативные службы приступили к работам на месте падения дрона в Раменском муниципальном районе. В результате инцидента никто не пострадал, однако произошло выгорание большой площади поля.
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