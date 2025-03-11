Выросло число погибших после атаки ВСУ на Москву

Мужчина, пострадавший при самой крупной атаке дронов ВСУ на Москву и Подмосковье, скончался в больнице города Видное от полученных ран, несмотря на усилия врачей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что врачи четырежды запускали сердце мужчины, но так и не смогли спасти его.
В больнице Домодедово в данный момент находится двое пострадавших от воздушной атаки. У 43-летней женщины рваная рана груди и ранение живота с повреждением кишечника, у 44-летнего мужчины — перелом плеча, ранение живота и голени осколками БПЛА.
Массированная атака Украины на Москву и Подмосковье произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ, из-за падения обломков были повреждены здания, автомобили, произошли возгорания. По официальным данным, всего пострадали пять человек, по неофициальным — восемь. До этого было известно только об одном погибшем — охраннике парковки «Мираторга» Андрее К.
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