Количество пострадавших от атаки дронов на Москву детей возросло до трех

Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на Московскую область. Двое из них — совсем маленькие, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«В Московской области пострадали трое детей, двое совсем малыши», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале. Она отметила, что у всех троих — небольшие ссадины и стресс. В настоящий момент состояние здоровья у детей удовлетворительное, им оказана медицинская и психологическая помощь.
Самая крупная атака Украины на Москву произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник, из-за падения обломков получили повреждения здания и автомобили. Официально, пострадали пять человек, двое погибли, неофициально — пострадали восемь человек.
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