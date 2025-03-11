Количество пострадавших от атаки дронов на Москву детей возросло до трех

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Трем детям в Московской области оказали медицинскую и психологическую помощь
Трем детям в Московской области оказали медицинскую и психологическую помощь Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на Московскую область. Двое из них — совсем маленькие, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«В Московской области пострадали трое детей, двое совсем малыши», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале. Она отметила, что у всех троих — небольшие ссадины и стресс. В настоящий момент состояние здоровья у детей удовлетворительное, им оказана медицинская и психологическая помощь.

Самая крупная атака Украины на Москву произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник, из-за падения обломков получили повреждения здания и автомобили. Официально, пострадали пять человек, двое погибли, неофициально — пострадали восемь человек.

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Трое детей пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ на Московскую область. Двое из них — совсем маленькие, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «В Московской области пострадали трое детей, двое совсем малыши», — написала Мария Львова-Белова в своем telegram-канале. Она отметила, что у всех троих — небольшие ссадины и стресс. В настоящий момент состояние здоровья у детей удовлетворительное, им оказана медицинская и психологическая помощь. Самая крупная атака Украины на Москву произошла утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 беспилотник, из-за падения обломков получили повреждения здания и автомобили. Официально, пострадали пять человек, двое погибли, неофициально — пострадали восемь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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