Пермский губернатор Махонин определил запретные для мигрантов профессии

Мигрантам запрещено работать, например, в такси
В Пермском крае иностранцам запрещено работать по девяти направлениям. Согласно указу губернатора Дмитрия Махонина, мигрантам нельзя работать, в том числе, таксистами и водителями автобусов. Документ опубликован на портале правовой информации.
В перечень запрещенных мигрантам видов экономической деятельности вошли:
- добыча нефти и нефтяного (попутного) газа;
- производство нефтепродуктов;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля напитками в специализированных магазинах;
- розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах;
- перевозка опасных грузов;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.
Ранее 11 марта стало известно, что из-за работы мигрантов в одном из таксопарков Перми возбуждено уголовное дело. Следственный комитет усмотрел в этом признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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