Пермский губернатор Махонин определил запретные для мигрантов профессии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигрантам запрещено работать, например, в такси
Мигрантам запрещено работать, например, в такси Фото:

В Пермском крае иностранцам запрещено работать по девяти направлениям. Согласно указу губернатора Дмитрия Махонина, мигрантам нельзя работать, в том числе, таксистами и водителями автобусов. Документ опубликован на портале правовой информации.

В перечень запрещенных мигрантам видов экономической деятельности вошли:

  • добыча нефти и нефтяного (попутного) газа;
  • производство нефтепродуктов;
  • розничная торговля в неспециализированных магазинах;
  • розничная торговля напитками в специализированных магазинах;
  • розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах;
  • перевозка опасных грузов;
  • деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем;
  • регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Ранее 11 марта стало известно, что из-за работы мигрантов в одном из таксопарков Перми возбуждено уголовное дело. Следственный комитет усмотрел в этом признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае иностранцам запрещено работать по девяти направлениям. Согласно указу губернатора Дмитрия Махонина, мигрантам нельзя работать, в том числе, таксистами и водителями автобусов. Документ опубликован на портале правовой информации. В перечень запрещенных мигрантам видов экономической деятельности вошли: Ранее 11 марта стало известно, что из-за работы мигрантов в одном из таксопарков Перми возбуждено уголовное дело. Следственный комитет усмотрел в этом признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...