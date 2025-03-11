В ночь на 11 марта произошла самая массированная атака украинских беспилотников на Москву и область. Средства ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ. В результате атаки зарегистрированы разрушения и пострадали гражданские лица. Кроме того, были временно приостановлены железнодорожные перевозки и введены ограничения в работе некоторых аэропортов. Общее количество дронов, выпущенных по территории России, составило 337.
По информации, предоставленной уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой, в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию Московской области пострадали трое детей, двое из которых очень малы. В общем, в результате инцидента пять человек получили ранения, двое скончались; неофициальные данные говорят о восьми пострадавших. Главное о событии — в фоторепортаже URA.RU.
Фрагменты сбитого дрона обрушились на жилое здание в столице, причинив ущерб кровле дома на Домодедовской улице. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию и уточнил, что повреждения оказались незначительными. В жилом комплексе «Видное», что в Подмосковье, была проведена эвакуация жильцов, в том числе женщины с детьми. По данным РИА Новости, территория вокруг пострадавшего дома была оцеплена после происшествия.
В Раменском районе обломки беспилотника также упали на многоквартирный дом, повредив квартиры с 19 по 22 этаж на Северном шоссе. В результате инцидента были эвакуированы 12 человек, включая троих детей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем telegram-канале.
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