Мужчина в Подмосковье рассказал, как ему удалось сбить дрон ВСУ из охотничьего ружья

В Подмосковье мужчина сбил беспилотник из ружья со второго выстрела
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина под Москвой сбил БПЛА из охотничьего ружья
Мужчина под Москвой сбил БПЛА из охотничьего ружья Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

В Подмосковье 52-летний бывший военный Александр сбил беспилотник из ружья со второго выстрела, опасаясь за безопасность своей семьи. Мужчина утверждает, что дрон направлялся в сторону населенного пункта Озеры, где проживают его родные.

«Это моя гражданская позиция. Беспилотник летел в мой город, и я его сбил. Не каждому предоставляется такой случай, а мне предоставился, и я его реализовал. Одним беспилотником стало меньше и он не убил никого из людей и тем более моих детей,» — рассказал Александр в беседе с telegram-каналом Baza.

Мужчина сбил беспилотник в деревне Дулебино. Он поделился, что узнал о приближении дронов по характерному звуку их моторов. Выйдя на улицу, Александр заметил несколько аппаратов, направляющихся к населенному пункту Озеры, где проживает его семья. В ответ на угрозу он вооружился ружьем, зарядил его картечью и начал стрельбу по объектам. Со слов мужчины, он поразил один из беспилотников со второй попытки, после чего тот упал в поле. После инцидента с беспилотником сотрудники полиции начали опрос Александра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье 52-летний бывший военный Александр сбил беспилотник из ружья со второго выстрела, опасаясь за безопасность своей семьи. Мужчина утверждает, что дрон направлялся в сторону населенного пункта Озеры, где проживают его родные. «Это моя гражданская позиция. Беспилотник летел в мой город, и я его сбил. Не каждому предоставляется такой случай, а мне предоставился, и я его реализовал. Одним беспилотником стало меньше и он не убил никого из людей и тем более моих детей,» — рассказал Александр в беседе с telegram-каналом Baza. Мужчина сбил беспилотник в деревне Дулебино. Он поделился, что узнал о приближении дронов по характерному звуку их моторов. Выйдя на улицу, Александр заметил несколько аппаратов, направляющихся к населенному пункту Озеры, где проживает его семья. В ответ на угрозу он вооружился ружьем, зарядил его картечью и начал стрельбу по объектам. Со слов мужчины, он поразил один из беспилотников со второй попытки, после чего тот упал в поле. После инцидента с беспилотником сотрудники полиции начали опрос Александра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...