Мужчина в Подмосковье рассказал, как ему удалось сбить дрон ВСУ из охотничьего ружья

В Подмосковье 52-летний бывший военный Александр сбил беспилотник из ружья со второго выстрела, опасаясь за безопасность своей семьи. Мужчина утверждает, что дрон направлялся в сторону населенного пункта Озеры, где проживают его родные.
«Это моя гражданская позиция. Беспилотник летел в мой город, и я его сбил. Не каждому предоставляется такой случай, а мне предоставился, и я его реализовал. Одним беспилотником стало меньше и он не убил никого из людей и тем более моих детей,» — рассказал Александр в беседе с telegram-каналом Baza.
Мужчина сбил беспилотник в деревне Дулебино. Он поделился, что узнал о приближении дронов по характерному звуку их моторов. Выйдя на улицу, Александр заметил несколько аппаратов, направляющихся к населенному пункту Озеры, где проживает его семья. В ответ на угрозу он вооружился ружьем, зарядил его картечью и начал стрельбу по объектам. Со слов мужчины, он поразил один из беспилотников со второй попытки, после чего тот упал в поле. После инцидента с беспилотником сотрудники полиции начали опрос Александра.
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