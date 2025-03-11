Российские военные успешно освободили промышленную зону Суджи в Курской области, используя нестандартный метод ведения операции через газовую трубу. Об этом сообщили в Добровольческом корпусе.
«Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителей корпуса.
Украинская сторона, потерпев потери личного состава, осуществляет беспорядочное отступление в сторону Заолешенки в направлении международного автомобильного пункта пропуска «Суджа». В целях укрепления достигнутых успехов и закрепления результатов успешного прорыва, на поле боя вводятся дополнительные российские воинские части и подразделения, подкрепленные бронетехникой.
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