ВС РФ освободили часть Суджи после операции «Труба»

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Российские силы освободили часть Суджи
Российские силы освободили часть Суджи Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные успешно освободили промышленную зону Суджи в Курской области, используя нестандартный метод ведения операции через газовую трубу. Об этом сообщили в Добровольческом корпусе.

«Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителей корпуса.

Украинская сторона, потерпев потери личного состава, осуществляет беспорядочное отступление в сторону Заолешенки в направлении международного автомобильного пункта пропуска «Суджа». В целях укрепления достигнутых успехов и закрепления результатов успешного прорыва, на поле боя вводятся дополнительные российские воинские части и подразделения, подкрепленные бронетехникой.

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Российские военные успешно освободили промышленную зону Суджи в Курской области, используя нестандартный метод ведения операции через газовую трубу. Об этом сообщили в Добровольческом корпусе. «Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл ВСУ через газовую трубу...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на представителей корпуса. Украинская сторона, потерпев потери личного состава, осуществляет беспорядочное отступление в сторону Заолешенки в направлении международного автомобильного пункта пропуска «Суджа». В целях укрепления достигнутых успехов и закрепления результатов успешного прорыва, на поле боя вводятся дополнительные российские воинские части и подразделения, подкрепленные бронетехникой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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