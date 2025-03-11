«Избивали шнуром»: силовики нашли новых жертв в свердловском центре для детей

Трое подростков обвинили воспитателя в избиениях в СРЦН в Камышлове

11 марта 2025 в 13:47 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили дело по факту избиений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пострадавшими от рук воспитателя социально-реабилитационного центра в селе Кочневское (Камышлов, Свердловская область) могли стать трое подростков. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Вчера состоялся опрос воспитанников учреждения. Трое заявили, что воспитатель Ольга Н. якобы избивала их шнуром от зарядки за провинности», — сказал собеседник агентства. О возможном избиении детей в СРЦН стало известно 10 марта. Один из потерпевших уверяет, что его избивают с ноября прошлого года. Завотделением центра Елена Бухвалова говорила URA.RU, что эти сведения не соответствуют действительности: «У нас никто из воспитателей таким не занимается». После публикации URA.RU в центр выехала прокурорская проверка. А следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание). Свою проверку также ведут сотрудники местного ПДН. «Если сведения найдут свое подтверждение, полицейские примут комплекс необходимых мер реагирования в соответствии с действующим законодательством», — комментировал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. Мальчику оставили фингал и исцарапали спину Фото: предоставлено собеседником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшими от рук воспитателя социально-реабилитационного центра в селе Кочневское (Камышлов, Свердловская область) могли стать трое подростков. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. «Вчера состоялся опрос воспитанников учреждения. Трое заявили, что воспитатель Ольга Н. якобы избивала их шнуром от зарядки за провинности», — сказал собеседник агентства. О возможном избиении детей в СРЦН стало известно 10 марта. Один из потерпевших уверяет, что его избивают с ноября прошлого года. Завотделением центра Елена Бухвалова говорила URA.RU, что эти сведения не соответствуют действительности: «У нас никто из воспитателей таким не занимается». После публикации URA.RU в центр выехала прокурорская проверка. А следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание). Свою проверку также ведут сотрудники местного ПДН. «Если сведения найдут свое подтверждение, полицейские примут комплекс необходимых мер реагирования в соответствии с действующим законодательством», — комментировал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.