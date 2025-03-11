Песков предложил обратиться к Киеву, чтобы узнать причину атаки на Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков не знает, почему атака беспилотников на Москву произошла 11 марта
Песков не знает, почему атака беспилотников на Москву произошла 11 марта Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает причину сегодняшней атаки беспилотников ВСУ на Москву. Он предложил обратиться за ответами к властям Украины.

«Спросите у киевского режима», — заявил представитель Кремля. Эти слова Пескова прозвучали во время его выступления на конференции в Высшей школе экономики.

В ночь на 11 марта Украина осуществила обширную атаку на Москву и ее окрестности. Минобороны России охарактеризовало это нападение как самую масштабную за текущий год. Системы ПВО смогли уничтожить около 100 дронов, запущенных по территории региона. В результате падения обломков были повреждены несколько домов в Подмосковье и одно здание в Москве. Погибли два человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает причину сегодняшней атаки беспилотников ВСУ на Москву. Он предложил обратиться за ответами к властям Украины. «Спросите у киевского режима», — заявил представитель Кремля. Эти слова Пескова прозвучали во время его выступления на конференции в Высшей школе экономики. В ночь на 11 марта Украина осуществила обширную атаку на Москву и ее окрестности. Минобороны России охарактеризовало это нападение как самую масштабную за текущий год. Системы ПВО смогли уничтожить около 100 дронов, запущенных по территории региона. В результате падения обломков были повреждены несколько домов в Подмосковье и одно здание в Москве. Погибли два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...