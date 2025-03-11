Песков предложил обратиться к Киеву, чтобы узнать причину атаки на Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает причину сегодняшней атаки беспилотников ВСУ на Москву. Он предложил обратиться за ответами к властям Украины.
«Спросите у киевского режима», — заявил представитель Кремля. Эти слова Пескова прозвучали во время его выступления на конференции в Высшей школе экономики.
В ночь на 11 марта Украина осуществила обширную атаку на Москву и ее окрестности. Минобороны России охарактеризовало это нападение как самую масштабную за текущий год. Системы ПВО смогли уничтожить около 100 дронов, запущенных по территории региона. В результате падения обломков были повреждены несколько домов в Подмосковье и одно здание в Москве. Погибли два человека.
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