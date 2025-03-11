Ильдара Галлямова отправили в колонию строгого режима на шесть лет Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Центральный райсуд Челябинска 11 марта осудил бывшего главного специалиста отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова, задержанного УФСБ по региону по делу о хищениях на строительстве дорог. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, мужчина получил шесть лет колонии строгого режима.

«Суд постановил признать Ильдара Галлямова виновным. Назначить шесть лет колонии строгого режима», — зачитала решение судья Елена Черненко.

Ему также назначили штраф в пятикратном размере от суммы взятки — 40 380 273 рубля. Все имущество Галлямова конфисковали и обратили в доход государства, а на него наложили запрет занимать организационно-распорядительные должности в госучреждениях на пять лет. На приговор мужчина явился сразу с сумкой, подозревая свою отправку в колонию.

Приговор Галлямову должны были вынести 10 марта. Но судья после совещательной комнаты вернулась на стадию дополнений, так как некоторые материалы остались не изученными.

Галлямов стал одним из первых задержанных по делу дорожной ОПГ. В декабре 2023 года его «взяли» сотрудники УФСБ по региону. Также вместе с мужчиной под следствие попали непосредственный лидер группировки в лице гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна и его заместителя Никиты Иноземцева.

У следствия были данные, что Колозян через Иноземцева подкупил Галлямова. Сотруднику контрольно-надзорной структуры передавались деньги и асфальт на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. Задержания между тем продолжились. Под следствие попали Колозян-младший, начальник одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, местный «решала» Александр Свиридов и экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев.

Все имущество Галлямова конфисковали в доход государства, мужчине назначен штраф свыше 4,3 млн рублей Фото: Павел Сидоров © URA.RU