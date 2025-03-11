Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки дрона по жилому дому в Видном

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Генсеку ОБСЕ показали разрушения после удара по ЖК «Видный берег»
Генсеку ОБСЕ показали разрушения после удара по ЖК «Видный берег» Фото:
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Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, находящийся в Москве с рабочим визитом, оценил ущерб от атаки дронов на жилой многоквартирный дом в городе Видное. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прибывшему в Москву с рабочим визитом Генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном», — написала Захарова в своем сообщении. Во время визита были представлены доказательства и свидетельства. 

Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА на жилой дом в Видном
Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА на жилой дом в Видном
Фото:

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Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, находящийся в Москве с рабочим визитом, оценил ущерб от атаки дронов на жилой многоквартирный дом в городе Видное. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Прибывшему в Москву с рабочим визитом Генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном», — написала Захарова в своем сообщении. Во время визита были представлены доказательства и свидетельства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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