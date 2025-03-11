Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, находящийся в Москве с рабочим визитом, оценил ущерб от атаки дронов на жилой многоквартирный дом в городе Видное. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Прибывшему в Москву с рабочим визитом Генсеку ОБСЕ показали последствия террористической атаки беспилотников киевского режима на многоквартирный жилой дом в Видном», — написала Захарова в своем сообщении. Во время визита были представлены доказательства и свидетельства.
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