«Пошел стрелять птичек»: что известно о мужчине, сбившем дрон ВСУ из ружья под Москвой

В Подмосковье мужчина сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья
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Мужчина сбил беспилотник из ружья со второго выстрела
Мужчина сбил беспилотник из ружья со второго выстрела Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ нанесли самый массированный удар по Москве за год

В Московской области 52-летний бывший военнослужащий по имени Александр сбил беспилотный летательный аппарат из охотничьего ружья. Он выразил опасения за безопасность своей семьи, поскольку дрон летел в направлении населенного пункта Озеры, где проживают его близкие, поэтому решил действовать. Что известно о мужчине — в материале URA.RU.

Бывший военный

Мужчина, который сбил дрон ВСУ в Подмосковье, оказался бывшим 52-летним военным. Александр имеет значительный опыт военной службы: он участвовал в боевых действиях, а также на протяжении более двух десятилетий работал в органах полиции. На данный момент он находится на пенсии и увлекается охотой и парашютным спортом. Мужчина также имеет опыт участия в военных действиях в Чечне.

Услышал звук дронов

Мужчина поделился информацией о том, как во время пребывания на даче в Дулебино он проснулся ночью из-за шума беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города Озеры, где проживают его родные. Александр вышел из дома, подождал, пока дроны пролетят за пределами жилой зоны, после чего вооружился своим гладкоствольным ружьем 12-го калибра, загруженным картечью, и произвел выстрелы, которые оказались успешными, пишет telegram-канал Mash.

Стоял на костылях

Вечером 10 марта мужчина провел время, чистя свое ружье, и к рассвету, услышав звуки двигателей беспилотников, бросился на улицу. Александр быстро сел в автомобиль и начал преследование БПЛА. Отметим, что мужчина сбил «птичку», несмотря на то что стоял на костылях из-за недавно полученного перелома ноги.

Второй выстрел — решающий

Попасть по дрону удалось со второй попытки. В результате беспилотник ВСУ взорвался над жилым домом, а его обломки упали на прилегающее поле. Александра слегка опалило от взрыва. В настоящее время мужчина проходит допрос сотрудниками правоохранительных органов.

«Гражданский долг»

По словам самого Александра, его поступок — это гражданская позиция. Беспилотный летательный аппарат направлялся в сторону города, и он принял меры для уничтожения дрона. В результате один беспилотник был сбит, что предотвратило возможные жертвы среди населения, в том числе среди детей Александра.

«Это моя гражданская позиция. Беспилотник летел в мой город, и я его сбил. Не каждому предоставляется такой случай, а мне предоставился, и я его реализовал. Одним беспилотником стало меньше и он не убил никого из людей и тем более моих детей», — рассказал мужчина в беседе с telegram-каналом Baza.

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В Московской области 52-летний бывший военнослужащий по имени Александр сбил беспилотный летательный аппарат из охотничьего ружья. Он выразил опасения за безопасность своей семьи, поскольку дрон летел в направлении населенного пункта Озеры, где проживают его близкие, поэтому решил действовать. Что известно о мужчине — в материале URA.RU. Бывший военный Мужчина, который сбил дрон ВСУ в Подмосковье, оказался бывшим 52-летним военным. Александр имеет значительный опыт военной службы: он участвовал в боевых действиях, а также на протяжении более двух десятилетий работал в органах полиции. На данный момент он находится на пенсии и увлекается охотой и парашютным спортом. Мужчина также имеет опыт участия в военных действиях в Чечне. Услышал звук дронов Мужчина поделился информацией о том, как во время пребывания на даче в Дулебино он проснулся ночью из-за шума беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города Озеры, где проживают его родные. Александр вышел из дома, подождал, пока дроны пролетят за пределами жилой зоны, после чего вооружился своим гладкоствольным ружьем 12-го калибра, загруженным картечью, и произвел выстрелы, которые оказались успешными, пишет telegram-канал Mash. Стоял на костылях Вечером 10 марта мужчина провел время, чистя свое ружье, и к рассвету, услышав звуки двигателей беспилотников, бросился на улицу. Александр быстро сел в автомобиль и начал преследование БПЛА. Отметим, что мужчина сбил «птичку», несмотря на то что стоял на костылях из-за недавно полученного перелома ноги. Второй выстрел — решающий Попасть по дрону удалось со второй попытки. В результате беспилотник ВСУ взорвался над жилым домом, а его обломки упали на прилегающее поле. Александра слегка опалило от взрыва. В настоящее время мужчина проходит допрос сотрудниками правоохранительных органов. «Гражданский долг» По словам самого Александра, его поступок — это гражданская позиция. Беспилотный летательный аппарат направлялся в сторону города, и он принял меры для уничтожения дрона. В результате один беспилотник был сбит, что предотвратило возможные жертвы среди населения, в том числе среди детей Александра.
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