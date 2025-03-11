В резиденциях тюменского губернатора начали экономить на рыбных деликатесах

В две резиденции губернатора Тюменской области, которые находятся в областной столице и в Тюменском районе, закупают две тонны рыбы. Среди них копченая скумбрия, соленая сельд, икра щуки и сибас. Годом ранее закупали более 2,4 тонны деликатесов. Такая информация представлена на сайте госзакупок.
«Поставка продуктов питания. Заказчик — государственное бюджетное учреждение Тюменской области „Тура“. Начальная цена — 1,3 миллиона рублей», — указано в документе.
Планируют закупить чуть более двух тонны деликатесов. В перечень необходимых продуктов также вошли:
- горбуша — 400 кг;
- морской окунь — 50 кг;
- камбала — 50 кг;
- судак — 280 кг;
- сибас — 30 кг;
- дорадо— 30 кг;
- корюшка вяленая — 20 кг;
- скумбрия холодного копчения — 80 кг;
- икра щуки слабосоленая — 36 кг;
- сельдь соленая — 140 кг.
Годом ранее URA.RU писало, что в резиденции доставят более 2,4 тонны деликатесов. Если в текущей закупке указано 19 позиций, то в прошлогодней — 21. Например, в этом году отказались от минтая и мороженных лососевых сиг.
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