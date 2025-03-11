В резиденциях тюменского губернатора начали экономить на рыбных деликатесах

В резиденции тюменского губернатора закупают две тонны рыбных деликатесов
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего закупают около двух тонн деликатесов
Всего закупают около двух тонн деликатесов Фото:

В две резиденции губернатора Тюменской области, которые находятся в областной столице и в Тюменском районе, закупают две тонны рыбы. Среди них копченая скумбрия, соленая сельд, икра щуки и сибас. Годом ранее закупали более 2,4 тонны деликатесов. Такая информация представлена на сайте госзакупок.

«Поставка продуктов питания. Заказчик — государственное бюджетное учреждение Тюменской области „Тура“. Начальная цена — 1,3 миллиона рублей», — указано в документе.

Планируют закупить чуть более двух тонны деликатесов. В перечень необходимых продуктов также вошли:

  • горбуша — 400 кг;
  • морской окунь — 50 кг;
  • камбала — 50 кг;
  • судак — 280 кг;
  • сибас — 30 кг;
  • дорадо— 30 кг;
  • корюшка вяленая — 20 кг;
  • скумбрия холодного копчения — 80 кг;
  • икра щуки слабосоленая — 36 кг;
  • сельдь соленая — 140 кг.

Годом ранее URA.RU писало, что в резиденции доставят более 2,4 тонны деликатесов. Если в текущей закупке указано 19 позиций, то в прошлогодней — 21. Например, в этом году отказались от минтая и мороженных лососевых сиг. 

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В две резиденции губернатора Тюменской области, которые находятся в областной столице и в Тюменском районе, закупают две тонны рыбы. Среди них копченая скумбрия, соленая сельд, икра щуки и сибас. Годом ранее закупали более 2,4 тонны деликатесов. Такая информация представлена на сайте госзакупок. «Поставка продуктов питания. Заказчик — государственное бюджетное учреждение Тюменской области „Тура“. Начальная цена — 1,3 миллиона рублей», — указано в документе. Планируют закупить чуть более двух тонны деликатесов. В перечень необходимых продуктов также вошли: Годом ранее URA.RU писало, что в резиденции доставят более 2,4 тонны деликатесов. Если в текущей закупке указано 19 позиций, то в прошлогодней — 21. Например, в этом году отказались от минтая и мороженных лососевых сиг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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