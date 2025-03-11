Российские солдаты опубликовали первые фото из Суджи

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Бойцы 11-ой бригады продолжают продвижение в городе
Бойцы 11-ой бригады продолжают продвижение в городе Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные вошли в город Суджа в Курской области и показали первые фотографии на въезде в населенный пункт. Соответствующие кадры публикует telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». 

«Бойцы добровольческого корпуса сделали фото на въезде в Суджу, как видно по фото — боев тут уже нет», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что подразделения 11-ой бригады Воздушно-десантных войск продолжают свое продвижение в городских районах.

Ранее ВС РФ осуществили успешный прорыв через трубопровод за оборонительные рубежи ВСУ в районе Суджи. В операции принимали участие подразделения Воздушно-десантных войск, мотострелковые части, бойцы отряда «Ахмат» и добровольцы из бригады «Ветераны», передает «Царьград».

Бойцы ВС РФ сделали фотографии на въезде в город
Бойцы ВС РФ сделали фотографии на въезде в город
Фото:

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Российские военные вошли в город Суджа в Курской области и показали первые фотографии на въезде в населенный пункт. Соответствующие кадры публикует telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».  «Бойцы добровольческого корпуса сделали фото на въезде в Суджу, как видно по фото — боев тут уже нет», — сообщает telegram-канал. Там добавили, что подразделения 11-ой бригады Воздушно-десантных войск продолжают свое продвижение в городских районах. Ранее ВС РФ осуществили успешный прорыв через трубопровод за оборонительные рубежи ВСУ в районе Суджи. В операции принимали участие подразделения Воздушно-десантных войск, мотострелковые части, бойцы отряда «Ахмат» и добровольцы из бригады «Ветераны», передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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