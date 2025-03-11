Власти помогут семьям пожарных, погибших в Соликамске

Семьям пожарных, которые погибли в Соликамске Пермского края при тушении дома, будет оказана материальная помощь. Размер материальной помощи будет утверждаться индивидуально, рассказали URA.RU в министерстве труда и соцразвития края.
«Территориальное управление в Соликамске минтруда и соцразвития Пермского края окажет семьям погибших пожарных материальную помощь. Виды оказания помощи могут быть разными (социальный контракт, срочная материальная помощь и другие). Также будет оказано официальное сопровождение (за семьей закреплен социальный участковый), содействие в оформление на детей пенсии по потери кормильца, содействие в оказании психологической и юридической помощи», — пояснили агентству в минтруда и социального развития Прикамья.
Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю Евгений Некрасов и Александр Царамов боролись с пожаром на улице Льва Толстого в Соликамске, где горел жилой дом. В ходе тушения огня на пожарных обрушились горящие конструкции дома, в результате чего оба погибли. Царамов являлся отцом пятерых детей, самому младшему из которых около года. У его коллеги — Некрасова остались жена и двухлетний сын. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным погибших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!