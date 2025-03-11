Власти помогут семьям пожарных, погибших в Соликамске

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Семьи погибших пожарных могут рассчитывать на материальную помощь
Семьи погибших пожарных могут рассчитывать на материальную помощь Фото:

Семьям пожарных, которые погибли в Соликамске Пермского края при тушении дома, будет оказана материальная помощь. Размер материальной помощи будет утверждаться индивидуально, рассказали URA.RU в министерстве труда и соцразвития края.

«Территориальное управление в Соликамске минтруда и соцразвития Пермского края окажет семьям погибших пожарных материальную помощь. Виды оказания помощи могут быть разными (социальный контракт, срочная материальная помощь и другие). Также будет оказано официальное сопровождение (за семьей закреплен социальный участковый), содействие в оформление на детей пенсии по потери кормильца, содействие в оказании психологической и юридической помощи», — пояснили агентству в минтруда и социального развития Прикамья.

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю Евгений Некрасов и Александр Царамов боролись с пожаром на улице Льва Толстого в Соликамске, где горел жилой дом. В ходе тушения огня на пожарных обрушились горящие конструкции дома, в результате чего оба погибли. Царамов являлся отцом пятерых детей, самому младшему из которых около года. У его коллеги — Некрасова остались жена и двухлетний сын. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным погибших.

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Семьям пожарных, которые погибли в Соликамске Пермского края при тушении дома, будет оказана материальная помощь. Размер материальной помощи будет утверждаться индивидуально, рассказали URA.RU в министерстве труда и соцразвития края. «Территориальное управление в Соликамске минтруда и соцразвития Пермского края окажет семьям погибших пожарных материальную помощь. Виды оказания помощи могут быть разными (социальный контракт, срочная материальная помощь и другие). Также будет оказано официальное сопровождение (за семьей закреплен социальный участковый), содействие в оформление на детей пенсии по потери кормильца, содействие в оказании психологической и юридической помощи», — пояснили агентству в минтруда и социального развития Прикамья. Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю Евгений Некрасов и Александр Царамов боролись с пожаром на улице Льва Толстого в Соликамске, где горел жилой дом. В ходе тушения огня на пожарных обрушились горящие конструкции дома, в результате чего оба погибли. Царамов являлся отцом пятерых детей, самому младшему из которых около года. У его коллеги — Некрасова остались жена и двухлетний сын. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнование родным погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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