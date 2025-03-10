Двое пожарных не смогли выбраться из-под рухнувшей кровли: главное о ЧП в Соликамске

В Соликамске (Пермский край) во время пожара в частном одноэтажном деревянном доме погибли двое сотрудников МЧС. Огонь распространялся быстро, а местные переживали — внутри могли остаться люди. Два специалиста отправились на поиски пострадавших, но вернуться живыми им было не суждено. Внезапно обвалилась кровля. Все, что известно о ЧП к утру 11 марта — в публикации URA.RU.
Хронология пожара в Соликамске
Сообщение о возгорании на пульт диспетчерам поступило днем 10 марта. Прибывшие на место ЧП подразделения установили, что огнем охвачена вся крыша жилого дома. Площадь возгорания составила 170 квадратных метров. В тушении приняли участие свыше 40 специалистов и 19 единиц техники. К работе привлекали скорую помощь и полицию.
В 16:02 пресс-служба МЧС России объявила, что пожарные отправились на поиски пострадавших. В 16:31 поступила информация — произошло обрушение кровли, двое сотрудников оказались под завалами. Открытое горение ликвидировали в 16:56. Полностью справиться с пожаром удалось ближе к вечеру.
МЧС раскрыло личности погибших
В Соликамске погибли начальник караула Евгений Некрасов и старший пожарный Александр Царамов. Оба считались ответственными сотрудниками и профессионалами своего дела. На их счету — сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней.
Царамов был многодетным отцом, воспитывал пятерых детей. Самому младшему сейчас около года. У его коллеги — Некрасова остались жена и двухлетний сын.
Реакция силовиков и самих спасателей
Специалисты СУ СКР по Пермскому краю осмотрели место происшествия, заявив о назначении судебных экспертиз. Была инициирована процессуальная проверка.
Работу правоохранительных органов и экстренных служб координировал соликамский прокурор Антон Павлович. В региональном ведомстве поставили разбирательство инцидента на особый контроль.
«МЧС России скорбит о гибели пожарных в Пермском крае. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память», — написали спасатели в своем telegram-канале.
Махонин и Русанов пообещали поддержку семьям погибших
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что погибшие сотрудники МЧС проявили «настоящее мужество» при исполнении служебного долга. Он также выразил свои искренние соболезнования семьям, в дома которых пришло несчастье.
Глава Соликамского округа Александр Русанов сообщил, что на территории развернули пункт временного пребывания для пострадавших. Нуждающимся будет предоставлено жилье из маневренного фонда. Мэр пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших пожарных.
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