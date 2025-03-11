В Чебаркуле выбрали нового мэра

Новым мэром Чебаркуля (Челябинская область) местные депутаты избрали Михаила Панарина. Об этом URA.RU сообщили в горсобрании депутатов.
«Депутаты Чебаркульского городского округа выбрали главу города. По результатам открытого голосования единогласно был избран Михаил Викторович Панарин», — сообщили в собрании.
Ранее комиссия по отбору кандидатов в мэры допустила до выборов двух претендентов, подавших документы. Это вице-мэр по общим вопросам, исполняющий обязанности мэра Михаил Панарин и руководитель управления физкультуры и спорта Александр Никулин. Участвовавшие в конкурсе начальник городского управления образования Оксана Шалимова и местный депутат от ЛДПР Станислав Торопов до стадии выборов не дошли.
Панарин с 2013 года работал руководителем аппарата администрации Саткинского района. Последние два года находился в служебной командировке в Донецкой народной республике. Участвовал в работе по восстановлению инфраструктуры в городе Ясиноватая и в помощи в интеграции территорий в российское правовое пространство. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и медалью «За заслуги перед Донецкой народной республикой» третьей степени.
Мэром Чебаркуля с 2020 года работала Светлана Виноградова. В начале этого года Виноградова ушла в досрочную отставку.
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