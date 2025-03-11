Стратегический завод в Соликамске объявил о сборе помощи для пострадавшей от пожара семьи

Профсоюз ОАО «Соликамские магниевый завод» объявил о сборе помощи для семьи работницы завода Нины Десятниковой, пострадавшей от пожара 10 марта. Коллеги заводчанки в соцсетях рассказали, что ее семья «осталась без жилья, вещей и средств к существованию».
«В результате пожара осталась без жилья, вещей и средств к существованию семья из пяти человек работницы цеха №7 ОАО „СМЗ“ Десятниковой Нины Александровны. Семье необходимо буквально всё: постельное белье, полотенца, посуда, другие предметы обихода. Также необходимы одежда и обувь», — говорится в официальной группе ОАО «СМЗ»
URA.RU рассказывало, что 10 марта в Соликамске загорелся частный жилой дом. В ходе тушения огня погибли двое сотрудников МЧС: Евгений Некрасов и Александр Царамов. Министерство труда и социального развития Пермского края окажет семьям погибших помощь.
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