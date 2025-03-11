Суд отправил в колонию мошенников, которые развели Волочкову на 1,7 млн рублей

Суд приговорил четырех фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 13 до 18 лет за хищение 1,7 млн рублей у балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.
На скамье подсудимых находились генеральный директор компании QBF Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, директор филиальной сети компании Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев. «Пресненский районный суд приговорил Матюхина к 17 годам лишения свободы, Россиеву — к 15 годам, Пахомова — к 18, Голубева — к 13», — передает корреспондент ТАСС. Осужденные были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Руководство брокерской компании QBF разработало мошенническую схему, передает МК. Силовые структуры сообщили, что фигуранты дела предлагали обеспеченным клиентам услуги по управлению их капиталами, обещая при этом необычайно высокие проценты прибыли.
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