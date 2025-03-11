В центре Перми на продажу выставлены квартиры по низкой цене. Стоимость квадратного метра в них начинается от 96,4 тысячи рублей. Для сравнения, в феврале 2025 года в среднем «квадрат» на вторичном рынке стоил 113,1 тысячи рублей. Как выглядят дешевые квартиры в центре Перми — в материале URA.RU.
Студия рядом с Театром-Театром
Самая дешевая квартира-студия в центре Перми продается за 2,9 млн рублей. Речь о жилье площадью 22 квадратных метра. Квартира расположена в доме, который находится через дорогу от Театра-Театра. В студии недавно сделан ремонт, а пространство разделено на два уровня: внизу распложена кухня, ванная комната и небольшая гостиная, а наверху — кровать.
«Однушка» рядом с Центральным рынком
На улице Пушкина можно купить однокомнатную квартиру за 2 млн рублей. В ней необходимо сделать ремонт, пишет продавец. Площадь жилья — 17,8 квадратных метров.
Малогабаритная «двушка»
Там же на улице Пушкина продают двухкомнатную квартиру за 2,2 млн рублей. Ее площадь не превышает 23 квадратных метров, то есть за «квадрат» просят всего 96,4 тысячи рублей. В ней две комнаты по шесть и девять метров и туалет. Кухня и ванная комната, судя по схеме в объявлении, находятся на этаже.
«Трешка» с панорамным видом на город
Самая дешевая трехкомнатная квартира в центре продается за 6,2 млн рублей. Она находится на 15 этаже. По словам владельца, из окон видно весь город. Дом расположен на улице Екатерининская недалеко от Вознесенской церкви.
Ранее URA.RU рассказало, какую квартиру можно купить в ипотеку с ежемесячным платежом 40 тысяч рублей. Стоимость такого жилья не должно превышать двух млн рублей.
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