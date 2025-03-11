Mash: ВСУ трижды провалили попытку сбежать из Курской области

ВСУ трижды пытались покинуть Курскую область, однако из-за проблем со связью эти попытки оказались неудачными. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Ситуация в регионе остается напряженной, особенно в районе Суджи, где кольцо окружения сократилось до приблизительно двух километров.
«По сообщениям наших бойцов, противник трижды пытался организованно отступить [с Курской области]. <...> Большая часть врагов прячется в домах, так как не получают приказов от своих командиров из-за плохой связи», — сообщают авторы канала, ссылаясь на источник.
Кроме того, в рамках контрнаступления ВС РФ в Курской области были освобождены ключевые территории, включая село Казачья Локня. Активные бои продолжаются, в частности, в Замостье и окрестностях Суджи, где украинские десантники наступают с целью полностью закрыть выход противнику из данного района.
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