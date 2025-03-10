10 марта 2025

Шеф-повар из ХМАО сразился в кулинарном поединке со звездными домохозяйками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники телепередачи готовили итальянские пельмени — равиоли
Участники телепередачи готовили итальянские пельмени — равиоли Фото:

Шеф-повар из Югорска Александр Югра (псевдоним — прим.ред.) засветился в эфире телепередачи, где профессиональным кулинарам предстояло сразиться в готовке с артистками-домохозяйками. Блюда оценивали Константин Ивлев и Ольга Картункова.

В команде домохозяек участвовали звезда Comedy Woman Елена Борщева, актриса Наталья Бочкарева, телеведущая Анфиса Чехова. А среди профессиональных шеф-поваров, кроме Александра Югры, также был Артем Естафьев — обладатель двух звезд Michelin. В одном из испытаний им предстояло приготовить равиоли — итальянские пельмени.

Шеф-повар Александр Югра
Шеф-повар Александр Югра
Фото:

«Приготовил равиоли с крабом и сыром рикотта. Для свежести добавил базилик и пармезан для плотности вкуса. Соус „шампань“ делал с использованием просекко», — рассказал Александр Югра в эфире на «Пятнице!». Несмотря на то, что главные дегустаторы оценили блюдо, пройти в следующий тур он не смог.

Александр Югра раньше работал в общепите ХМАО, а потом основал собственную сеть ресторанов на Черноморском побережье. Блюда шеф-повара успели попробовать такие звезды, как певица Лариса Долина и актриса из Comedy Woman Марина Федункив. Ему также довелось обслуживать президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее URA.RU рассказывало о другом шеф-поваре Андрее Беляеве из Ханты-Мансийска. Он смог пробиться в финал шоу «Битва шефов», хоть его блюда и раскритиковали Константин Ивлев и Ренат Агзамов.

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Шеф-повар из Югорска Александр Югра (псевдоним — прим.ред.) засветился в эфире телепередачи, где профессиональным кулинарам предстояло сразиться в готовке с артистками-домохозяйками. Блюда оценивали Константин Ивлев и Ольга Картункова. В команде домохозяек участвовали звезда Comedy Woman Елена Борщева, актриса Наталья Бочкарева, телеведущая Анфиса Чехова. А среди профессиональных шеф-поваров, кроме Александра Югры, также был Артем Естафьев — обладатель двух звезд Michelin. В одном из испытаний им предстояло приготовить равиоли — итальянские пельмени. «Приготовил равиоли с крабом и сыром рикотта. Для свежести добавил базилик и пармезан для плотности вкуса. Соус „шампань“ делал с использованием просекко», — рассказал Александр Югра в эфире на «Пятнице!». Несмотря на то, что главные дегустаторы оценили блюдо, пройти в следующий тур он не смог. Александр Югра раньше работал в общепите ХМАО, а потом основал собственную сеть ресторанов на Черноморском побережье. Блюда шеф-повара успели попробовать такие звезды, как певица Лариса Долина и актриса из Comedy Woman Марина Федункив. Ему также довелось обслуживать президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Ранее URA.RU рассказывало о другом шеф-поваре Андрее Беляеве из Ханты-Мансийска. Он смог пробиться в финал шоу «Битва шефов», хоть его блюда и раскритиковали Константин Ивлев и Ренат Агзамов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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