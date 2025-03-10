Шеф-повар из Югорска Александр Югра (псевдоним — прим.ред.) засветился в эфире телепередачи, где профессиональным кулинарам предстояло сразиться в готовке с артистками-домохозяйками. Блюда оценивали Константин Ивлев и Ольга Картункова.
В команде домохозяек участвовали звезда Comedy Woman Елена Борщева, актриса Наталья Бочкарева, телеведущая Анфиса Чехова. А среди профессиональных шеф-поваров, кроме Александра Югры, также был Артем Естафьев — обладатель двух звезд Michelin. В одном из испытаний им предстояло приготовить равиоли — итальянские пельмени.
«Приготовил равиоли с крабом и сыром рикотта. Для свежести добавил базилик и пармезан для плотности вкуса. Соус „шампань“ делал с использованием просекко», — рассказал Александр Югра в эфире на «Пятнице!». Несмотря на то, что главные дегустаторы оценили блюдо, пройти в следующий тур он не смог.
Александр Югра раньше работал в общепите ХМАО, а потом основал собственную сеть ресторанов на Черноморском побережье. Блюда шеф-повара успели попробовать такие звезды, как певица Лариса Долина и актриса из Comedy Woman Марина Федункив. Ему также довелось обслуживать президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
Ранее URA.RU рассказывало о другом шеф-поваре Андрее Беляеве из Ханты-Мансийска. Он смог пробиться в финал шоу «Битва шефов», хоть его блюда и раскритиковали Константин Ивлев и Ренат Агзамов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!