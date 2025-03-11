Свердловского учителя лишили льгот после отправки в зону СВО

Педагога из поселка Нейво-Шайтанский (Алапаевск, Свердловская область) лишили компенсации расходов на оплату жилья и ЖКХ после того, как он отправился в зону спецоперации на Украине. Школа приостановила трудовой договор с учителем, однако незаконно оставила его без льгот, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«После заключения контракта о прохождении службы в рядах ВС РФ для выполнения боевых задач в ходе СВО действие трудового договора с педагогом приостановлено. Вместе с тем в нарушение трудового кодекса РФ решением мэрии Алапаевска педагогу с 1 июля 2024 года прекращена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — пояснили в ведомстве.
В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе Алапаевска Денису Толмачеву. Через некоторое время выплачивать компенсацию продолжили, а невыплаченную сумму перевели на счет военнослужащего.
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