Свердловского учителя лишили льгот после отправки в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Преподаватель ушел на фронт в июне 2024-го (архивное фото)
Преподаватель ушел на фронт в июне 2024-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Педагога из поселка Нейво-Шайтанский (Алапаевск, Свердловская область) лишили компенсации расходов на оплату жилья и ЖКХ после того, как он отправился в зону спецоперации на Украине. Школа приостановила трудовой договор с учителем, однако незаконно оставила его без льгот, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«После заключения контракта о прохождении службы в рядах ВС РФ для выполнения боевых задач в ходе СВО действие трудового договора с педагогом приостановлено. Вместе с тем в нарушение трудового кодекса РФ решением мэрии Алапаевска педагогу с 1 июля 2024 года прекращена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — пояснили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе Алапаевска Денису Толмачеву. Через некоторое время выплачивать компенсацию продолжили, а невыплаченную сумму перевели на счет военнослужащего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Педагога из поселка Нейво-Шайтанский (Алапаевск, Свердловская область) лишили компенсации расходов на оплату жилья и ЖКХ после того, как он отправился в зону спецоперации на Украине. Школа приостановила трудовой договор с учителем, однако незаконно оставила его без льгот, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «После заключения контракта о прохождении службы в рядах ВС РФ для выполнения боевых задач в ходе СВО действие трудового договора с педагогом приостановлено. Вместе с тем в нарушение трудового кодекса РФ решением мэрии Алапаевска педагогу с 1 июля 2024 года прекращена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», — пояснили в ведомстве. В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе Алапаевска Денису Толмачеву. Через некоторое время выплачивать компенсацию продолжили, а невыплаченную сумму перевели на счет военнослужащего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...