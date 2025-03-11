«Было страшно»: жители Подмосковья рассказали URA.RU о ночной атаке БПЛА

В ночь на 11 марта ВСУ нанесли одну из самых массовых атак на Москву и Московскую область с использованием беспилотников за последний год. В результате повреждения получили несколько домов, а также пострадали люди. Под удар также попал и многоквартирный дом в Раменском районе. Горожане в беседе с корреспондентом URA.RU поделились эмоциями от ночной атаки, признавшись, что было страшно.
Будто гром гремит
В разговоре с корреспондентом URA.RU жительница близлежащего дома в Раменском районе призналась, что ей было очень страшно. Она подчеркнула, что после первого взрыва последовали следующие. По личным ощущениям женщины — будто гром гремел.
"В пять утра мы встали от огромного хлопка. Он был очень сильным. А потом последовали еще и еще. У меня было впечатление, будто гром гремит — как раз обещали дождь. Было очень страшно", - поделилась впечатлениями жительница Раменского округа.
По словам другой очевидицы, она отчетливо услышала два взрыва, спровоцировавшие страшные толчки. Причем сама женщина проживала в соседнем районе от эпицентра взрывов. «Вскочила ночью, ближе к трем часам, было страшно!» — призналась она.
«Я немного сумасшедшая»: жительница Подмосковья схватила обломок дрона
Еще одна жительница Подмосковья решила сохранить обломок дрона после того, как тот атаковал жилой дом в Раменском районе. Женщина после эвакуации, несмотря на опасность, схватила осколок дрона и хотела его сохранить.
"Я девочка умная, сбегала, взяла себе осколок и говорю людям, что в мой дом попал осколок по стечению сложных обстоятельств. И сейчас, когда дом оцепили, я отдам это ребятам, которым это нужно. Я немножечко сумасшедшая", — отметила женщина.
После происшествия дом был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Женщина выразила готовность передать обломок специалистам, подчеркивая свою ответственность в сложившейся ситуации.
Насчитал семь взрывов
Один из местных жителей рассказал, что лично услышал около семи взрывов. Он отметил, что люди на улице пытались зафиксировать происходящее на свои телефоны.
«Я лично не видел, что произошло, но потом насчитал семь взрывов примерно, которые услышал лично», — поделился свидетель. Он также добавил, что быстро решил отойти от окон, так как знает, что в таких опасных ситуациях следует как можно дальше отойти от окон.
Быстро одевали ребенка прямо в ванной
Глава одной из семей, переживший атаку беспилотников, рассказал журналисту URA.RU, как его семья действовала после начала взрывов. Жильцы начали реагировать практически сразу.
"При первом взрыве проснулись, сразу побежали в ванную. Потом услышали второй взрыв. В итоге стали быстро собираться, чтобы эвакуироваться. Там же в ванной начали быстро одевать ребенка. Покинули дом по лестнице. Когда вышли, увидели обломки дрона за домом, почувствовали запах гари", — рассказал глава семьи.
Далее семья приняла решение направиться домой к маме отцу семейства, которая проживает в соседнем доме. В тот момент очевидцы как раз наблюдали за работой средств противовоздушной обороны в небе.
Страх пропал, осталась только надежда
Другие очевидцы также сообщают о громком грохоте, который разбудил многих жителей. «Очень неприятная ситуация, конечно. Меня еще угораздило оставить машину под этим домом — по итогу автомобиль получил небольшой скол. Но, конечно, это все мелочи по сравнению с тем ужасом, которые пережили люди», — рассказал один из жителей, проживающая в соседнем доме.
По словам девушки, она не сильно испугалась, так как уже привыкла к непростой обстановке в связи с участившимися атаками украинских дронов. Однако изначально, когда фиксировались только самые первые подобные инциденты, ей было страшно.
"Я живу на 13 этаже и у меня был внутренний страх: вдруг что-то произойдет и все рухнет", — призналась горожанка. Однако со временем она привыкла к ситуации. Теперь она смотрит на ситуацию с оптимизмом, надеясь, что скоро все это закончится.
«Наши мужики работают»
Еще один очевидец, мужчина в возрасте, также смотрит на произошедшее с оптимизмом. Он выразил уважение операторам средств ПВО, которые каждый раз успешно уничтожают украинские беспилотники.
"Главное, что ПВО сработала. Наши мужики работают! Я неоднократно говорю, что многие мужики стоят на "тумбочке дневального", охраняя наш сон. Вот они и охраняют", — подчеркнул горожанин в беседе с журналистом URA.RU.
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