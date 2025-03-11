Глава МО Франции: Париж не примет демилитаризацию Украины

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Лекорню отметил, что главной гарантией безопасности являются ВСУ
Лекорню отметил, что главной гарантией безопасности являются ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Франции не поддержат идею демилитаризации Украины в ходе разрешения конфликта. Об этом сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню.

«Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», — заявил Лекорню. Трансляция его выступления проходила на официальной странице ведомства в социальной сети X. Глава МО Франции также отметил, что основным залогом безопасности являются Вооруженные Силы Украины.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон осудил требования России о демилитаризации Украины, озвученные в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году. Он подчеркнул, что на встрече были выдвинуты условия относительно отказа Украины от вступления в НАТО, запрета на размещение иностранных вооруженных сил на ее территории, а также требования к демилитаризации, передает RT.

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Власти Франции не поддержат идею демилитаризации Украины в ходе разрешения конфликта. Об этом сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню. «Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», — заявил Лекорню. Трансляция его выступления проходила на официальной странице ведомства в социальной сети X. Глава МО Франции также отметил, что основным залогом безопасности являются Вооруженные Силы Украины. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон осудил требования России о демилитаризации Украины, озвученные в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году. Он подчеркнул, что на встрече были выдвинуты условия относительно отказа Украины от вступления в НАТО, запрета на размещение иностранных вооруженных сил на ее территории, а также требования к демилитаризации, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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