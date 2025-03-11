Глава МО Франции: Париж не примет демилитаризацию Украины

Власти Франции не поддержат идею демилитаризации Украины в ходе разрешения конфликта. Об этом сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню.
«Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», — заявил Лекорню. Трансляция его выступления проходила на официальной странице ведомства в социальной сети X. Глава МО Франции также отметил, что основным залогом безопасности являются Вооруженные Силы Украины.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон осудил требования России о демилитаризации Украины, озвученные в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году. Он подчеркнул, что на встрече были выдвинуты условия относительно отказа Украины от вступления в НАТО, запрета на размещение иностранных вооруженных сил на ее территории, а также требования к демилитаризации, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.