Стало известно, как напавший на одноклассников школьник в Нижнем Новгороде пронес оружие

Мэр Нижнего Новгорода Шалабаев: рамка металлодетектора в школе не работала
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В школе не функционировала рамка металлодетектора
В школе не функционировала рамка металлодетектора Фото:

В школе Нижнего Новгорода не функционировал металлодетектор, из-за чего школьник смог пронести оружие и напасть на одноклассников. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях. 

«По моему поручению департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию произошедшего. В том числе, будет рассмотрен вопрос, почему полностью рабочая рамка металлодетектора не функционировала», — написал мэр в своем telegram-канале.

По его словам, все муниципальные школы города оснащены в полном соответствии с установленными правилами и нормами. До завершения расследования директор школы будет временно отстранена от должности, отметил Шалабаев. Кроме того, совместно с Росгвардией планируется провести проверку эффективности деятельности частных охранных предприятий, обеспечивающих безопасность в учебных заведениях.

В школе №117 города Нижний Новгород 11 марта произошел инцидент, в результате которого два учащихся были ранены ножом своим одноклассником. На место происшествия прибыли силы Росгвардии, медицинские бригады скорой помощи и сотрудники ОМОН. Нападавший был задержан.

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В школе Нижнего Новгорода не функционировал металлодетектор, из-за чего школьник смог пронести оружие и напасть на одноклассников. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях.  «По моему поручению департаментом образования создана специальная комиссия по расследованию произошедшего. В том числе, будет рассмотрен вопрос, почему полностью рабочая рамка металлодетектора не функционировала», — написал мэр в своем telegram-канале. По его словам, все муниципальные школы города оснащены в полном соответствии с установленными правилами и нормами. До завершения расследования директор школы будет временно отстранена от должности, отметил Шалабаев. Кроме того, совместно с Росгвардией планируется провести проверку эффективности деятельности частных охранных предприятий, обеспечивающих безопасность в учебных заведениях. В школе №117 города Нижний Новгород 11 марта произошел инцидент, в результате которого два учащихся были ранены ножом своим одноклассником. На место происшествия прибыли силы Росгвардии, медицинские бригады скорой помощи и сотрудники ОМОН. Нападавший был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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