Что США и Украина обсудили на переговорах в Саудовской Аравии

В первом раунде переговоров в Саудовской Аравии Украина и США обсудили предложение Киева установить режим тишины в морских и воздушных пространствах. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Украина Online».
«Первый раунд переговоров в Саудовской Аравии был посвящен предложению Украины относительно режима тишины на море и в небе», — сообщает telegram-канал. Там также отметили, что обсуждался вопрос о соглашении касательно разработки редкоземельных металлов. В ходе второго раунда, который проходит в настоящее время, стороны говорят об обеспечении гарантий безопасности.
Ранее The New York Times сообщил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии с представителями Соединенных Штатов, украинское правительство намерено использовать тактику выигрыша времени в ожидании дополнительной поддержки от Европейского Союза. Один из источников газеты указал, что на Украине рассматривается возможность временного прекращения боевых действий в воздушном и морском пространствах в виде испытательной меры, передает RT.
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