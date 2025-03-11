Что США и Украина обсудили на переговорах в Саудовской Аравии

На первом раунде переговоров Украина и США обсудили режим тишины на море и суше
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В ходе второго раунда переговоров США и Украина обсуждают вопрос обеспечения безопасности
В ходе второго раунда переговоров США и Украина обсуждают вопрос обеспечения безопасности Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В первом раунде переговоров в Саудовской Аравии Украина и США обсудили предложение Киева установить режим тишины в морских и воздушных пространствах. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Украина Online».

«Первый раунд переговоров в Саудовской Аравии был посвящен предложению Украины относительно режима тишины на море и в небе», — сообщает telegram-канал. Там также отметили, что обсуждался вопрос о соглашении касательно разработки редкоземельных металлов. В ходе второго раунда, который проходит в настоящее время, стороны говорят об обеспечении гарантий безопасности.

Ранее The New York Times сообщил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии с представителями Соединенных Штатов, украинское правительство намерено использовать тактику выигрыша времени в ожидании дополнительной поддержки от Европейского Союза. Один из источников газеты указал, что на Украине рассматривается возможность временного прекращения боевых действий в воздушном и морском пространствах в виде испытательной меры, передает RT.

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В первом раунде переговоров в Саудовской Аравии Украина и США обсудили предложение Киева установить режим тишины в морских и воздушных пространствах. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Украина Online». «Первый раунд переговоров в Саудовской Аравии был посвящен предложению Украины относительно режима тишины на море и в небе», — сообщает telegram-канал. Там также отметили, что обсуждался вопрос о соглашении касательно разработки редкоземельных металлов. В ходе второго раунда, который проходит в настоящее время, стороны говорят об обеспечении гарантий безопасности. Ранее The New York Times сообщил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии с представителями Соединенных Штатов, украинское правительство намерено использовать тактику выигрыша времени в ожидании дополнительной поддержки от Европейского Союза. Один из источников газеты указал, что на Украине рассматривается возможность временного прекращения боевых действий в воздушном и морском пространствах в виде испытательной меры, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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