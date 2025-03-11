Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили после атаки ВСУ

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию были прерваны. Это произошло из-за технических причин.
«Поставки нефти по нефтепроводу „Дружба“ в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики», — передает агентство со ссылкой на оператора. Ранее генштаб ВСУ признал совершение нападения на станцию нефтепровода «Дружба».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 марта также объявил о временной остановке импорта российской нефти. Это решение было принято после того, как дрон ВСУ атаковал «Дружбу», передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.