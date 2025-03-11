Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили после атаки ВСУ

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Причиной приостановки поставки нефти является техническая проблема
Причиной приостановки поставки нефти является техническая проблема Фото:
новость из сюжета
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Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию были прерваны. Это произошло из-за технических причин.

«Поставки нефти по нефтепроводу „Дружба“ в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики», — передает агентство со ссылкой на оператора. Ранее генштаб ВСУ признал совершение нападения на станцию нефтепровода «Дружба». 

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 марта также объявил о временной остановке импорта российской нефти. Это решение было принято после того, как дрон ВСУ атаковал «Дружбу», передает RT.

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Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию были прерваны. Это произошло из-за технических причин. «Поставки нефти по нефтепроводу „Дружба“ в Словакию приостановлены по техническим причинам за пределами республики», — передает агентство со ссылкой на оператора. Ранее генштаб ВСУ признал совершение нападения на станцию нефтепровода «Дружба».  Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 марта также объявил о временной остановке импорта российской нефти. Это решение было принято после того, как дрон ВСУ атаковал «Дружбу», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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