Странные покупатели и конфликты из-за цены на авто: курганский перекуп назвал топ-5 проблем при сделках

Автоблогер Ефремов: курганцы ищут недорогие автомобили на вторичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены выросли на вторичном рынке
Цены выросли на вторичном рынке Фото:

Люди стараются купить бэушный автомобиль в Кургане дешево и требуют, чтобы он был без дефектов. В процессе торга они нередко забывают о реальных ценах на вторичном рынке. Поэтому возникают ситуации, где без крепких нервов не обойтись. Об этом URA.RU рассказал перекуп и автоблогер Роман Ефремов.

«Покупатель осматривает ВАЗ-2111, выпущенный в 2007 году и удивляется, что на машине имеются „рыжики“ и царапины. Он хочет купить авто за копейки, хотя цены за последнее время выросли как минимум в два раза. Приходится терпеливо объяснять положение дел на вторичном рынке», — сообщил перекуп. Он добавил, что раньше можно было купить, например, «десятку» в хорошем состоянии за 100 тысяч рублей, а сейчас такая же машина продается дороже 200 тысяч рублей.

Ефремов подчеркнул, что старается приводить в порядок авто от владельцев и продает их иногда даже в минус для себя. «Для меня важна репутация. В своем telegram-канале я размещаю видео, где показываю подробно и честно весь процесс ремонта машин», подчеркнул курганец.

Автоблогер назвал топ-5 проблем, которые возникают при продаже или покупке автомобиля:

  • В объявлениях бывают некачественные фото машин, описание их состояния зачастую не соответствует действительности;
  • Показы машин неадекватным покупателям отнимают время и нервы;
  • В процессе торга трудно объяснить покупателям, почему авто продается за объявленную цену. Все хотят купить дешевле;
  • Разговоры с потенциальными покупателями по телефону также отнимают время, но далеко не всегда приводят к сделке;
  • После продажи авто покупатель бывает не сразу ставит его на учет на себя и приходят штрафы. Случаются проблемы с документами, которые всплывают уже после сделки.

Ранее автолюбители в Курганской области массово продавали подержанные немецкие автомобили по цене дешевле миллиона рублей. Содержать машины известных брендов стало накладно. В определенной степени подорожание запчастей и расходников для иномарок было вызвано санкционным давлением Запада.

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Люди стараются купить бэушный автомобиль в Кургане дешево и требуют, чтобы он был без дефектов. В процессе торга они нередко забывают о реальных ценах на вторичном рынке. Поэтому возникают ситуации, где без крепких нервов не обойтись. Об этом URA.RU рассказал перекуп и автоблогер Роман Ефремов. «Покупатель осматривает ВАЗ-2111, выпущенный в 2007 году и удивляется, что на машине имеются „рыжики“ и царапины. Он хочет купить авто за копейки, хотя цены за последнее время выросли как минимум в два раза. Приходится терпеливо объяснять положение дел на вторичном рынке», — сообщил перекуп. Он добавил, что раньше можно было купить, например, «десятку» в хорошем состоянии за 100 тысяч рублей, а сейчас такая же машина продается дороже 200 тысяч рублей. Ефремов подчеркнул, что старается приводить в порядок авто от владельцев и продает их иногда даже в минус для себя. «Для меня важна репутация. В своем telegram-канале я размещаю видео, где показываю подробно и честно весь процесс ремонта машин», подчеркнул курганец. Автоблогер назвал топ-5 проблем, которые возникают при продаже или покупке автомобиля: Ранее автолюбители в Курганской области массово продавали подержанные немецкие автомобили по цене дешевле миллиона рублей. Содержать машины известных брендов стало накладно. В определенной степени подорожание запчастей и расходников для иномарок было вызвано санкционным давлением Запада.
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