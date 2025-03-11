Люди стараются купить бэушный автомобиль в Кургане дешево и требуют, чтобы он был без дефектов. В процессе торга они нередко забывают о реальных ценах на вторичном рынке. Поэтому возникают ситуации, где без крепких нервов не обойтись. Об этом URA.RU рассказал перекуп и автоблогер Роман Ефремов.
«Покупатель осматривает ВАЗ-2111, выпущенный в 2007 году и удивляется, что на машине имеются „рыжики“ и царапины. Он хочет купить авто за копейки, хотя цены за последнее время выросли как минимум в два раза. Приходится терпеливо объяснять положение дел на вторичном рынке», — сообщил перекуп. Он добавил, что раньше можно было купить, например, «десятку» в хорошем состоянии за 100 тысяч рублей, а сейчас такая же машина продается дороже 200 тысяч рублей.
Ефремов подчеркнул, что старается приводить в порядок авто от владельцев и продает их иногда даже в минус для себя. «Для меня важна репутация. В своем telegram-канале я размещаю видео, где показываю подробно и честно весь процесс ремонта машин», подчеркнул курганец.
Автоблогер назвал топ-5 проблем, которые возникают при продаже или покупке автомобиля:
- В объявлениях бывают некачественные фото машин, описание их состояния зачастую не соответствует действительности;
- Показы машин неадекватным покупателям отнимают время и нервы;
- В процессе торга трудно объяснить покупателям, почему авто продается за объявленную цену. Все хотят купить дешевле;
- Разговоры с потенциальными покупателями по телефону также отнимают время, но далеко не всегда приводят к сделке;
- После продажи авто покупатель бывает не сразу ставит его на учет на себя и приходят штрафы. Случаются проблемы с документами, которые всплывают уже после сделки.
Ранее автолюбители в Курганской области массово продавали подержанные немецкие автомобили по цене дешевле миллиона рублей. Содержать машины известных брендов стало накладно. В определенной степени подорожание запчастей и расходников для иномарок было вызвано санкционным давлением Запада.
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