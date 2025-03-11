Котенок: ВС РФ освободили еще два населенных пункта возле Суджи

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Бойцы ВС РФ освободили два хутора в Курской области
Бойцы ВС РФ освободили два хутора в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области освобождены хутора Княжий и Княжий Первый. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. 

«Освобождены хутора Княжий и Княжий Первый», — написал он в своем telegram-канале. Подробности операции пока не разглашаются. 

Освобождение населенных пунктов происходит на фоне недавних успехов российских вооруженных сил в этом регионе. Ранее, по данным Минобороны РФ, были взяты под контроль Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, что подчеркивает продолжение активных военных действий в данной территориальной зоне.

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В Курской области освобождены хутора Княжий и Княжий Первый. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.  «Освобождены хутора Княжий и Княжий Первый», — написал он в своем telegram-канале. Подробности операции пока не разглашаются.  Освобождение населенных пунктов происходит на фоне недавних успехов российских вооруженных сил в этом регионе. Ранее, по данным Минобороны РФ, были взяты под контроль Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, что подчеркивает продолжение активных военных действий в данной территориальной зоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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