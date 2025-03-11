Котенок: ВС РФ освободили еще два населенных пункта возле Суджи

В Курской области освобождены хутора Княжий и Княжий Первый. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Освобождены хутора Княжий и Княжий Первый», — написал он в своем telegram-канале. Подробности операции пока не разглашаются.
Освобождение населенных пунктов происходит на фоне недавних успехов российских вооруженных сил в этом регионе. Ранее, по данным Минобороны РФ, были взяты под контроль Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, что подчеркивает продолжение активных военных действий в данной территориальной зоне.
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