В Белом доме озвучили итоги переговоров США и Украины

По словам представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, встреча между официальными лицами США и Украины, которая прошла сегодня в Саудовской Аравии, закончилась на позитивной ноте. Ливитт подчеркнула, что переговоры были «продуктивными» и принесли множество положительных новостей. Об этом сообщает Sky News.
«Она [Ливитт] говорит, что новости, полученные от встречи в течение дня, были положительными, и добавляет, что встреча между официальными лицами двух стран была „продуктивной“», — сообщает Sky News. Ливитт также добавила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Вальц предоставят обновленную информацию после встречи.
Ранее стало известно, что присутствие главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах между США и Украиной вызывает опасения, так как может усилить напряженность в уже критический момент переговорного процесса. Об этом сообщало Daily Mail.
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