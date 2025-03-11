11 марта 2025

В Белом доме озвучили итоги переговоров США и Украины

Sky News: встреча представителей США и Украины завершилась позитивно
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливитт рассказала о что встреча получилась продуктивной
Ливитт рассказала о что встреча получилась продуктивной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

По словам представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, встреча между официальными лицами США и Украины, которая прошла сегодня в Саудовской Аравии, закончилась на позитивной ноте. Ливитт подчеркнула, что переговоры были «продуктивными» и принесли множество положительных новостей. Об этом сообщает Sky News.

«Она [Ливитт] говорит, что новости, полученные от встречи в течение дня, были положительными, и добавляет, что встреча между официальными лицами двух стран была „продуктивной“», — сообщает Sky News. Ливитт также добавила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Вальц предоставят обновленную информацию после встречи.

Ранее стало известно, что присутствие главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах между США и Украиной вызывает опасения, так как может усилить напряженность в уже критический момент переговорного процесса. Об этом сообщало Daily Mail.

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По словам представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, встреча между официальными лицами США и Украины, которая прошла сегодня в Саудовской Аравии, закончилась на позитивной ноте. Ливитт подчеркнула, что переговоры были «продуктивными» и принесли множество положительных новостей. Об этом сообщает Sky News. «Она [Ливитт] говорит, что новости, полученные от встречи в течение дня, были положительными, и добавляет, что встреча между официальными лицами двух стран была „продуктивной“», — сообщает Sky News. Ливитт также добавила, что госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Вальц предоставят обновленную информацию после встречи. Ранее стало известно, что присутствие главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака на переговорах между США и Украиной вызывает опасения, так как может усилить напряженность в уже критический момент переговорного процесса. Об этом сообщало Daily Mail.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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