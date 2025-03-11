В ГД вносят законопроект о запрете эзотерических услуг

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Гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества
Гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества Фото:

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете рекламы экзотерических услуг. В их число входят входят астрология, магия, энергетическое «лечение» и гадания. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, материнству, отцовству и детству Нина Останина. 

«Мы вместе с коллегами подготовили законопроект, который запрещает рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг и блокирует сайты, предлагающие такие услуги. Эти практики, как астрология, магия и гадания, не имеют научной основы и часто вводят людей в заблуждение, что приводит к мошенничеству», — сообщила Останина в своем telegram-канале. Ее слова приводит ТАСС. 

Согласно тексту законопроекту, предлагаются изменения в закон «О рекламе», чтобы запретить рекламу эзотерических и энергетических услуг. Это включает услуги алхимиков, астрологов, ведьм, духовных наставников (гуру), кристаллотерапевтов, магов, медиумов, нумерологов, нутрициологов, рунологов, специалистов по тантре или фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов и эзотерических коучей.

Также предлагается внести изменения в закон «Об информации», чтобы Роскомнадзор мог блокировать сайты с такой рекламой. В пояснительной записке отмечается, что эти услуги не имеют научной основы и не признаются медицинскими или образовательными. Значительная часть общества расценивает их как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества. 

За 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей. При этом запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны, писала Газета.ru. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов подчеркивал, что если тарологи стремятся помогать людям, то они должны получать медицинскую лицензию, однако 99% таких «специалистов» — это шарлатаны, которых нужно посадить.

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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете рекламы экзотерических услуг. В их число входят входят астрология, магия, энергетическое «лечение» и гадания. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, материнству, отцовству и детству Нина Останина.  «Мы вместе с коллегами подготовили законопроект, который запрещает рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг и блокирует сайты, предлагающие такие услуги. Эти практики, как астрология, магия и гадания, не имеют научной основы и часто вводят людей в заблуждение, что приводит к мошенничеству», — сообщила Останина в своем telegram-канале. Ее слова приводит ТАСС.  Согласно тексту законопроекту, предлагаются изменения в закон «О рекламе», чтобы запретить рекламу эзотерических и энергетических услуг. Это включает услуги алхимиков, астрологов, ведьм, духовных наставников (гуру), кристаллотерапевтов, магов, медиумов, нумерологов, нутрициологов, рунологов, специалистов по тантре или фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов и эзотерических коучей. Также предлагается внести изменения в закон «Об информации», чтобы Роскомнадзор мог блокировать сайты с такой рекламой. В пояснительной записке отмечается, что эти услуги не имеют научной основы и не признаются медицинскими или образовательными. Значительная часть общества расценивает их как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества.  За 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей. При этом запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны, писала Газета.ru. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов подчеркивал, что если тарологи стремятся помогать людям, то они должны получать медицинскую лицензию, однако 99% таких «специалистов» — это шарлатаны, которых нужно посадить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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