В ГД вносят законопроект о запрете эзотерических услуг

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете рекламы экзотерических услуг. В их число входят входят астрология, магия, энергетическое «лечение» и гадания. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, материнству, отцовству и детству Нина Останина.
«Мы вместе с коллегами подготовили законопроект, который запрещает рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг и блокирует сайты, предлагающие такие услуги. Эти практики, как астрология, магия и гадания, не имеют научной основы и часто вводят людей в заблуждение, что приводит к мошенничеству», — сообщила Останина в своем telegram-канале. Ее слова приводит ТАСС.
Согласно тексту законопроекту, предлагаются изменения в закон «О рекламе», чтобы запретить рекламу эзотерических и энергетических услуг. Это включает услуги алхимиков, астрологов, ведьм, духовных наставников (гуру), кристаллотерапевтов, магов, медиумов, нумерологов, нутрициологов, рунологов, специалистов по тантре или фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов и эзотерических коучей.
Также предлагается внести изменения в закон «Об информации», чтобы Роскомнадзор мог блокировать сайты с такой рекламой. В пояснительной записке отмечается, что эти услуги не имеют научной основы и не признаются медицинскими или образовательными. Значительная часть общества расценивает их как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества.
За 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей. При этом запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны, писала Газета.ru. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов подчеркивал, что если тарологи стремятся помогать людям, то они должны получать медицинскую лицензию, однако 99% таких «специалистов» — это шарлатаны, которых нужно посадить.
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