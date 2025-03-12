12 марта 2025

Роспотребнадзор ХМАО развеял миф о сыре с плесенью

Роспотребнадзор ХМАО: сыр с плесенью — полностью безопасный продукт
© Служба новостей «URA.RU»
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Деликатесный сыр с плесенью является полностью безопасным
Деликатесный сыр с плесенью является полностью безопасным Фото:

Деликатесные виды сыров с плесенью проходят тщательный контроль и являются безопасным продуктом. Управление Роспотребнадзора ХМАО предупредило, что это не касается обычных сыров, где плесень — явный признак испорченности.

«Сыр с плесенью — это особый тип сыра, в который на разных стадиях производства добавляются споры безопасных видов плесени, таких как Penicillium roqueforti, что придаёт сыру его неповторимый вкус и текстуру. Он проходит строгий контроль на всех этапах — от производства до транспортировки. Важно помнить, что, если плесень появляется на обычном сыре, это признак порчи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что производители используют только безопасные виды плесени. В ведомстве добавили, что плесень на обычном сыре может нести угрозу для здоровья и его употреблять в пищу нельзя.

Ранее Роспотребнадзор Югры рассказал, как выбирать готовые блины в магазине. Важно проверить целостность упаковки, наличие четкой маркировки с указанием срока годности, состава и данных производителя. Особое внимание необходимо уделить температурному режиму в магазине.

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Деликатесные виды сыров с плесенью проходят тщательный контроль и являются безопасным продуктом. Управление Роспотребнадзора ХМАО предупредило, что это не касается обычных сыров, где плесень — явный признак испорченности. «Сыр с плесенью — это особый тип сыра, в который на разных стадиях производства добавляются споры безопасных видов плесени, таких как Penicillium roqueforti, что придаёт сыру его неповторимый вкус и текстуру. Он проходит строгий контроль на всех этапах — от производства до транспортировки. Важно помнить, что, если плесень появляется на обычном сыре, это признак порчи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что производители используют только безопасные виды плесени. В ведомстве добавили, что плесень на обычном сыре может нести угрозу для здоровья и его употреблять в пищу нельзя. Ранее Роспотребнадзор Югры рассказал, как выбирать готовые блины в магазине. Важно проверить целостность упаковки, наличие четкой маркировки с указанием срока годности, состава и данных производителя. Особое внимание необходимо уделить температурному режиму в магазине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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