Роспотребнадзор ХМАО развеял миф о сыре с плесенью

Деликатесные виды сыров с плесенью проходят тщательный контроль и являются безопасным продуктом. Управление Роспотребнадзора ХМАО предупредило, что это не касается обычных сыров, где плесень — явный признак испорченности.
«Сыр с плесенью — это особый тип сыра, в который на разных стадиях производства добавляются споры безопасных видов плесени, таких как Penicillium roqueforti, что придаёт сыру его неповторимый вкус и текстуру. Он проходит строгий контроль на всех этапах — от производства до транспортировки. Важно помнить, что, если плесень появляется на обычном сыре, это признак порчи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что производители используют только безопасные виды плесени. В ведомстве добавили, что плесень на обычном сыре может нести угрозу для здоровья и его употреблять в пищу нельзя.
Ранее Роспотребнадзор Югры рассказал, как выбирать готовые блины в магазине. Важно проверить целостность упаковки, наличие четкой маркировки с указанием срока годности, состава и данных производителя. Особое внимание необходимо уделить температурному режиму в магазине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!