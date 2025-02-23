23 февраля 2025
22 февраля 2025

Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбирать готовые блины в преддверии масленицы

Роспотребнадзор ХМАО призвал проверять блины при покупке в магазине
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как не купить «отраву» на Масленицу
Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как не купить «отраву» на Масленицу Фото:

В преддверии Масленичной недели, которая стартует в Югре 24 февраля, Роспотребнадзора ХМАО выпустил рекомендации по выбору готовых блинчиков. В ведомстве напомнили, что повышенный спрос на продукт увеличивает риск продажи некачественной продукции.

«С 24 февраля начинается масленичная неделя, и в магазинах растет спрос на готовые блинчики. Берегите свое здоровье и выбирайте качественные продукты», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При покупке готовых блинов важно проверить целостность упаковки, наличие четкой маркировки с указанием срока годности, состава и данных производителя. Если продукт продается в прозрачной упаковке, стоит убедиться, что блинчики имеют равномерный цвет, плотно свернуты и не слипаются при встряхивании — это может сигнализировать о нарушении условий хранения.

Особое внимание необходимо уделить температурному режиму в магазине: он должен соответствовать требованиям, указанным производителем. Приобретая блины в кулинарных отделах, рекомендуется оценить санитарное состояние зоны приготовления, наличие чистых спецодежд у персонала и исправность оборудования.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наблюдается рост цен на основные ингредиенты для приготовления блинов, такие как сливочное масло, яйца и подсолнечное масло. Индекс блинов в Югре выше, чем в среднем по России.

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В преддверии Масленичной недели, которая стартует в Югре 24 февраля, Роспотребнадзора ХМАО выпустил рекомендации по выбору готовых блинчиков. В ведомстве напомнили, что повышенный спрос на продукт увеличивает риск продажи некачественной продукции. «С 24 февраля начинается масленичная неделя, и в магазинах растет спрос на готовые блинчики. Берегите свое здоровье и выбирайте качественные продукты», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. При покупке готовых блинов важно проверить целостность упаковки, наличие четкой маркировки с указанием срока годности, состава и данных производителя. Если продукт продается в прозрачной упаковке, стоит убедиться, что блинчики имеют равномерный цвет, плотно свернуты и не слипаются при встряхивании — это может сигнализировать о нарушении условий хранения. Особое внимание необходимо уделить температурному режиму в магазине: он должен соответствовать требованиям, указанным производителем. Приобретая блины в кулинарных отделах, рекомендуется оценить санитарное состояние зоны приготовления, наличие чистых спецодежд у персонала и исправность оборудования. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наблюдается рост цен на основные ингредиенты для приготовления блинов, такие как сливочное масло, яйца и подсолнечное масло. Индекс блинов в Югре выше, чем в среднем по России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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