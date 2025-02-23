Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как выбирать готовые блины в преддверии масленицы

В преддверии Масленичной недели, которая стартует в Югре 24 февраля, Роспотребнадзора ХМАО выпустил рекомендации по выбору готовых блинчиков. В ведомстве напомнили, что повышенный спрос на продукт увеличивает риск продажи некачественной продукции.
«С 24 февраля начинается масленичная неделя, и в магазинах растет спрос на готовые блинчики. Берегите свое здоровье и выбирайте качественные продукты», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
При покупке готовых блинов важно проверить целостность упаковки, наличие четкой маркировки с указанием срока годности, состава и данных производителя. Если продукт продается в прозрачной упаковке, стоит убедиться, что блинчики имеют равномерный цвет, плотно свернуты и не слипаются при встряхивании — это может сигнализировать о нарушении условий хранения.
Особое внимание необходимо уделить температурному режиму в магазине: он должен соответствовать требованиям, указанным производителем. Приобретая блины в кулинарных отделах, рекомендуется оценить санитарное состояние зоны приготовления, наличие чистых спецодежд у персонала и исправность оборудования.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО наблюдается рост цен на основные ингредиенты для приготовления блинов, такие как сливочное масло, яйца и подсолнечное масло. Индекс блинов в Югре выше, чем в среднем по России.
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